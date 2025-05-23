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AH股新聞

23/05/2025 16:01

【內銀減息】中國利率自律機制據報下調銀行存款利率上限

　　《經濟通通訊社２３日專訊》繼本周初國有大行拉開新一輪存款利率下調帷幕後，《路透》
引述三位消息人士透露，中國利率自律機制近日也下調了銀行存款利率上限，其中定期存款利率
的降幅普遍高於此前掛牌利率的降幅，部分銀行幅度達３０至４０個基點，顯示監管層正著力「
挽救」銀行加速惡化的淨息差。
　
　　一位消息人士指出，其所在銀行一年、兩年定期存款自律上限均下調３０基點，三年期定期
存款利率上限則下調４０基點；下調後的定存利率水平在１﹒４－１﹒９％；而該行一年、兩年
、三年期定存掛牌利率的下調幅度則為１５－２５基點。
　
　　另一位消息人士稱，銀行的息差壓力很大，從之前下調存款利率的經驗來看，存款利率每下
調１０基點，銀行的負債成本約下降５基點左右。
　
＊定存利率降幅普遍高於掛牌利率降幅＊
　
　　消息人士表示，因存款市場競爭激烈，商業銀行給重點客戶的存款利率一般會「頂格」給到
自律上限的水平，而此次存款自律上限大幅調整，將顯著緩解銀行負債端的壓力，給大幅下滑的
淨息差更多喘息空間。
　
　　數位銀行人士說，在市場利率定價自律機制中，國有大行、股份制銀行以及地方性商業銀行
的存款自律上限各有不同；此外，同一類型但資產規模體量不同的銀行，也有不同的自律上限。
第三位消息人士稱，國有銀行中短期限存款利率自律上限下調幅度為２５基點，高於同期限存款
掛牌利率１５基點的降幅。
　
　　本周國有四大行及多家商業銀行相繼官宣下調人民幣存款利率，定存最大降幅２５個基點。
（ｒｙ）

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