【內銀減息】中國利率自律機制據報下調銀行存款利率上限

《經濟通通訊社２３日專訊》繼本周初國有大行拉開新一輪存款利率下調帷幕後，《路透》

引述三位消息人士透露，中國利率自律機制近日也下調了銀行存款利率上限，其中定期存款利率

的降幅普遍高於此前掛牌利率的降幅，部分銀行幅度達３０至４０個基點，顯示監管層正著力「

挽救」銀行加速惡化的淨息差。



一位消息人士指出，其所在銀行一年、兩年定期存款自律上限均下調３０基點，三年期定期

存款利率上限則下調４０基點；下調後的定存利率水平在１﹒４－１﹒９％；而該行一年、兩年

、三年期定存掛牌利率的下調幅度則為１５－２５基點。



另一位消息人士稱，銀行的息差壓力很大，從之前下調存款利率的經驗來看，存款利率每下

調１０基點，銀行的負債成本約下降５基點左右。



＊定存利率降幅普遍高於掛牌利率降幅＊



消息人士表示，因存款市場競爭激烈，商業銀行給重點客戶的存款利率一般會「頂格」給到

自律上限的水平，而此次存款自律上限大幅調整，將顯著緩解銀行負債端的壓力，給大幅下滑的

淨息差更多喘息空間。



數位銀行人士說，在市場利率定價自律機制中，國有大行、股份制銀行以及地方性商業銀行

的存款自律上限各有不同；此外，同一類型但資產規模體量不同的銀行，也有不同的自律上限。

第三位消息人士稱，國有銀行中短期限存款利率自律上限下調幅度為２５基點，高於同期限存款

掛牌利率１５基點的降幅。



本周國有四大行及多家商業銀行相繼官宣下調人民幣存款利率，定存最大降幅２５個基點。

（ｒｙ）

