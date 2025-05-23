《行業數據》中汽協：４月中國品牌乘用車銷量同比增２３﹒５％

《經濟通通訊社２３日專訊》據中國汽車工業協會統計分析，２０２５年４月，中國品牌乘

用車共銷售１５７﹒１萬輛，環比下降３﹒５％，同比增長２３﹒５％，佔乘用車銷售總量的

７０﹒７％，銷量佔有率比上年同期提升７﹒１個百分點。



２０２５年１－４月，中國品牌乘用車共銷售５９４萬輛，同比增長２７﹒４％，佔乘用車

銷售總量的６８﹒７％，銷量佔有率比上年同期提升８﹒１個百分點。（ｊｑ）

