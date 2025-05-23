《行業數據》中汽協：４月中國品牌乘用車銷量同比增２３﹒５％

《經濟通通訊社２３日專訊》據中國汽車工業協會統計分析，２０２５年４月，中國品牌乘
用車共銷售１５７﹒１萬輛，環比下降３﹒５％，同比增長２３﹒５％，佔乘用車銷售總量的
７０﹒７％，銷量佔有率比上年同期提升７﹒１個百分點。
２０２５年１－４月，中國品牌乘用車共銷售５９４萬輛，同比增長２７﹒４％，佔乘用車
銷售總量的６８﹒７％，銷量佔有率比上年同期提升８﹒１個百分點。（ｊｑ）
【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票
23/05/2025 17:24
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用車共銷售１５７﹒１萬輛，環比下降３﹒５％，同比增長２３﹒５％，佔乘用車銷售總量的
７０﹒７％，銷量佔有率比上年同期提升７﹒１個百分點。
２０２５年１－４月，中國品牌乘用車共銷售５９４萬輛，同比增長２７﹒４％，佔乘用車
銷售總量的６８﹒７％，銷量佔有率比上年同期提升８﹒１個百分點。（ｊｑ）
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