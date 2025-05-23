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AH股新聞

23/05/2025 17:24

《行業數據》中汽協：４月中國品牌乘用車銷量同比增２３﹒５％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據中國汽車工業協會統計分析，２０２５年４月，中國品牌乘
用車共銷售１５７﹒１萬輛，環比下降３﹒５％，同比增長２３﹒５％，佔乘用車銷售總量的
７０﹒７％，銷量佔有率比上年同期提升７﹒１個百分點。
　
　　２０２５年１－４月，中國品牌乘用車共銷售５９４萬輛，同比增長２７﹒４％，佔乘用車
銷售總量的６８﹒７％，銷量佔有率比上年同期提升８﹒１個百分點。（ｊｑ）

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