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AH股新聞

23/05/2025 18:07

《神州金融》人行外匯局：境外上市募資以外幣調回可自由結匯使用

　　《經濟通通訊社２３日專訊》為完善並統一境內企業境外直接上市相關跨境資金管理，提升
境內企業跨境融資便利化水平，扎實推進高水平對外開放，中國人民銀行、國家外匯管理局起草
了《關於境內企業境外上市資金管理有關問題的通知（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見

　
　　意見提出，統一本外幣管理政策。境外上市募集資金、減持或轉讓股份等所得可以外幣或人
民幣調回，相關資金均可使用資本項目結算賬戶匯出入。以人民幣調回的，還可使用境內企業人
民幣銀行結算賬戶。參與Ｈ股「全流通」的上市主體對境內股東的分紅款在境內以人民幣形式派
發。境外上市募集資金以外幣調回的可自主結匯使用。上市主體可自主選擇外匯風險管理途徑，
通過銀行或券商辦理即期結售匯及套期保值交易。
　
＊境外上市募集資金、減持或轉讓股份所得資金原則上應匯回境內＊
　
　　意見還提到，境外上市募集資金、減持或轉讓股份所得資金原則上應匯回境內，股東因增持
匯出資金如有剩餘或交易未達成時，應及時匯回境內。明確境外發行可轉債和將可轉債轉為股票
相關管理要求。此外，考慮到企業存在境外使用的合理訴求，明確如果在境外上市前已拿到發改
、商務等業務主管部門批覆或備案文件，也可留存境外開展境外直接投資、境外放款等業務。
（ｊｑ）

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