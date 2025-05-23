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AH股新聞

23/05/2025 09:27

《Ａ股行情》滬指低開０﹒１％，中法元首通話，習近平籲加強合作

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國國家主席習近平周四（２２日）同法國總統馬克龍通電話
。習近平表示，國際形勢越是複雜，中法越要作出正確戰略抉擇。雙方要深化投資、航空航天、
核能等傳統領域合作，拓展數字、綠色、生物醫藥、銀髮經濟等新興領域合作。
　
　　滬深股市今早再度低開，滬綜指低開０﹒１％，報３３７６﹒８７點，深成指低開
０﹒０９％，創業板低開０﹒１２％。盤初跨境支付及食品股造好，軍工板塊下行。
　
　　習近平在通話中並指，中法應該加強團結合作，共同維護聯合國權威和地位，維護國際貿易
規則和世界經濟秩序，踐行真正的多邊主義。馬克龍在社交平台Ｘ上發文稱，與習近平通話時，
雙方同意盡快推動解決干邑白蘭地問題。
　
　　中美貿易糾紛雖短暫降溫，但各領域競爭並未停止。美國總統特朗普政府暫停哈佛大學招收
國際學生的資格，並要求相關在校生必須轉學，否則將失去合法身份。美國國土安全部部長稱政
府要求哈佛對校園內助長暴力、反猶太主義以及與中國共產黨合作的行為負責。
　
　　《路透》引述哈佛大學的統計數據，在２０２４－２０２５學年，該校招收了近６８００名
國際學生，佔其總招生人數的２７％。２０２２年，中國留學生人數達１０１６人，是最大的外
國留學生群體。
　
　　人民銀行昨日預告今日開展５０００億（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）招標操作
，對沖１５日到期的ＭＬＦ規模為１２５０億元，即本月ＭＬＦ增量３７５０億元續做。人行今
日進行１４２５億元７天期逆回購，今日淨投放３６０億元，全周逆回購共放水４６００億元。
（ｒｙ）

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