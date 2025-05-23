《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒０８％，汽車、醫藥股領漲

《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今早低開反彈，滬綜指上午收升０﹒０８％，報

３３８２﹒９６點，深成指亦升０﹒５％，創業板指揚０﹒４８％。滬深兩市半日成交６４６３

億元（人民幣．下同），較上個交易日縮減７３１億元或一成。個股漲多跌少，兩市超３１００

隻個股上漲。



盤面上看，汽車股領漲行業板塊，半日升２﹒４％，比亞迪（深：００２５９４）收升

４﹒２％，盤中創新高。Ｊａｔｏ Ｄｙｎａｍｉｃｓ數據顯示，比亞迪４月在歐洲新增電動汽

車登記銷量７２３１輛，按年增長１６９％，使其躋身歐洲電動汽車銷量前十大品牌之列。特斯

拉的登記數則大跌４９％，排名倒退一位。若將插電式混合動力車納入統計，比亞迪相比特斯拉

的銷量優勢更為明顯。Ｊａｔｏ指出，這家中國車企的總銷量年增３５９％，遠遠拋離特斯拉。



醫藥股同樣升幅居前。ＡＩ制藥企業英矽智能首席執行官表示，首批完全由人工智能構思的

藥物或將於２０３０年上市。ＡＩ醫療概念獲鼓舞，上午收漲２﹒６％。



下跌方面，港口航運股跌幅居前，網絡遊戲股見回吐，電力、煤炭及石油等亦陷入調整。

（ｒｙ）

