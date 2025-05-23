  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

23/05/2025 15:12

《Ａ股行情》滬綜指收挫近１％，本周跌０﹒５７％連升止步

　　《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今日走勢反覆，早上集體低開後成功反彈，午後三大
指數卻全線翻綠，滬綜指收跌０﹒９４％，報３３４８﹒３７點，深成指軟０﹒８５％，創業板
挫１﹒１８％。滬深兩市全天成交額約１﹒１６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加
５２９億元或約５％。
　
　　從板塊來看，可控核聚變概念領先，全日大漲２﹒５％；醫藥股集體收高，其中減肥藥、創
新藥概念升幅居前，另外汽車股也保住全日升勢。下跌方面，ＡＩ應用、互聯網及軟件服務等跌
幅靠前。
　
　　本周內地公布三頭馬車數據，當中工業增加值較預期佳，但固定資產投資及社會消費品零售
總額同比增幅均不及預期。數據顯示中美關稅戰一定程度拖累了國內經濟。隨後，貸款市場報價
利率（ＬＰＲ）如期降息，聯動掛勾存款利率同步調降，５月為穩經濟一攬子貨幣寬鬆
政策落地。政策提振下，本周前三個交易日滬指錄得連升，最後兩個交易日消息面淡靜，股指走
勢轉弱，全周跌約０﹒５７％，打斷兩周連升走勢。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８８２﹒２７　　－０﹒８１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３４８﹒３７　　－０﹒９４　　　　４６８５﹒８８　　
　　深證成指　　１０１３２﹒４１　－０﹒８５　　　　６８７０﹒０１　　
　　創業板指　　２０２１﹒５０　　－１﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９８０﹒５８　　－１﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６２﹒００　　＋０﹒４４　　　　　１﹒５０　　　　
　　深證Ｂ指　　１１９６﹒５２　　－０﹒２２　　　　　０﹒５３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普據悉施壓要求歐盟單方面降低關稅

23/05/2025 16:34

關稅戰

遲來的三殺

23/05/2025 08:10

貨幣攻略

沒有綠線也沒有紅線，以色列的終極瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處