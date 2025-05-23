《Ａ股行情》滬綜指收挫近１％，本周跌０﹒５７％連升止步

《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今日走勢反覆，早上集體低開後成功反彈，午後三大
指數卻全線翻綠，滬綜指收跌０﹒９４％，報３３４８﹒３７點，深成指軟０﹒８５％，創業板
挫１﹒１８％。滬深兩市全天成交額約１﹒１６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加
５２９億元或約５％。
從板塊來看，可控核聚變概念領先，全日大漲２﹒５％；醫藥股集體收高，其中減肥藥、創
新藥概念升幅居前，另外汽車股也保住全日升勢。下跌方面，ＡＩ應用、互聯網及軟件服務等跌
幅靠前。
本周內地公布三頭馬車數據，當中工業增加值較預期佳，但固定資產投資及社會消費品零售
總額同比增幅均不及預期。數據顯示中美關稅戰一定程度拖累了國內經濟。隨後，貸款市場報價
利率（ＬＰＲ）如期降息，聯動掛勾存款利率同步調降，５月為穩經濟一攬子貨幣寬鬆
政策落地。政策提振下，本周前三個交易日滬指錄得連升，最後兩個交易日消息面淡靜，股指走
勢轉弱，全周跌約０﹒５７％，打斷兩周連升走勢。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００ ３８８２﹒２７ －０﹒８１
上證指數 ３３４８﹒３７ －０﹒９４ ４６８５﹒８８
深證成指 １０１３２﹒４１ －０﹒８５ ６８７０﹒０１
創業板指 ２０２１﹒５０ －１﹒１８
科創５０ ９８０﹒５８ －１﹒０２
Ｂ股指數 ２６２﹒００ ＋０﹒４４ １﹒５０
深證Ｂ指 １１９６﹒５２ －０﹒２２ ０﹒５３
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