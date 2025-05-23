【ＡＩ】全球首個等身人形機器人自由格鬥賽１２月深圳舉行

《經濟通通訊社２３日專訊》人形機器人格鬥賽一浪接一浪，廣東廣播電視台、深圳廣播電

影電視集團、深圳眾擎機器人公司、英雄體育管理有限公司昨宣布，全球首個以「全尺寸類人身

高」的人形機器人為競技主體的賽事「眾擎機器人自由格鬥賽之『機甲拳王』」將在今年１２月

於深圳舉辦。



＊眾擎機器人提供人形機器人，由參賽隊伍訓練升級後出賽＊



據介紹，這項賽事旨在通過高競技性、強觀賞性的機器人格鬥場景，展現人工智能與機器人

技術的前沿突破，推動產業技術升級與規模化應用。眾擎機器人公司將向各參賽隊伍提供多款不

同屬性的最新人形機器人，並公開源代碼。參賽隊伍將以人形機器人格鬥俱樂部形式參與比賽，

各俱樂部通過各種手段訓練、升級迭代機器人，開發出機器人各種絕招後，參與擂台ＰＫ－－模

擬人類運動模式，在限定規則下完成對抗性動作，並通過智能決策系統實時應對複雜環境。



這次賽事還打造首創的人形機器人英雄ＩＰ「機甲拳王」，孵化具有全球影響力的科技文化

符號。接下來，主辦方還會持續升級迭代賽事，目標將機器人競技項目推進奧運會，開創人機共

融的奧林匹克新時代。



另外，由中央廣播電視總台社教節目中心、浙江總站、技術局主辦的全球首個以人形機器人

為參賽主體的格鬥競技賽事－－ＣＭＧ世界機器人大賽．系列賽，即將於周日（２５日）在浙江

杭州舉行，宇樹科技將以合作方身份參賽。（ｓｌ）

