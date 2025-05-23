【聚焦數據】深圳首４月出口降７％，進口增９﹒４％

《經濟通通訊社２３日專訊》深圳海關數據顯示，２０２５年前４個月，深圳市累計進出口

１﹒３９萬億元（人民幣．下同），較去年同期下降１％。其中，出口８２９３﹒４億元，下降

７％，遠遜於全國水平的增長７﹒５％；進口５６５２﹒２億元，增長９﹒４％，大勝全國水平

的下降４﹒２％。



＊４月深圳進出口值再超４０００億＊



４月，深圳市進出口４０４６﹒１億元，同比增長３﹒８％，進出口值自去年９月之後再超

４０００億元。其中，出口２４３９﹒５億元，下降２﹒９％；進口１６０６﹒６億元，增長

１５﹒７％。



＊４月出口電工器材增逾兩成，進口集成電路增近三成＊



出口方面，４月，深圳市出口機電產品１８０９億元，同比增長７﹒３％，佔同期深圳市出

口總值的７４﹒２％。其中，電腦及其零部件２６０﹒９億元，增長１０％；電工器材

２０１﹒５億元，增長２１﹒８％；音視頻設備及其零部件８４﹒２億元，增長１５﹒５％。同

期，出口勞動密集型產品２９８﹒１億元，下降１２﹒８％，佔１２﹒２％。



進口方面，４月，深圳市進口機電產品１２９８﹒９億元，增長１５﹒１％，佔同期深圳市

進口總值的８０﹒８％。其中，集成電路７４１﹒６億元，增長２８﹒３％；電腦及其零部件

２５９﹒４億元，增長３０﹒６％；二極管４４﹒４億元，增長３﹒３％。同期，進口農產品

６５﹒８億元，增長４﹒４％，佔４﹒１％。



４月，深圳市以一般貿易方式進出口２２９４﹒２億元，下降０﹒８％，佔同期深圳市進出

口總值的５６﹒７％。以保稅物流方式進出口９８７﹒８億元，增長１２﹒４％，佔２４﹒４％

；加工貿易方式進出口７４３﹒１億元，增長９﹒５％，佔１８﹒４％。



４月，深圳市民營企業進出口２８４５﹒６億元，增長１﹒５％，佔７０﹒３％。外商投資

企業進出口１０３０﹒２億元，增長１１﹒５％，佔２５﹒５％。國有企業進出口１６７﹒４億

元，下降１﹒３％。



＊４月對美國進出口下降２２﹒６％＊



４月，深圳市對東盟進出口６９０﹒３億元，下降４﹒１％；對香港地區進出口６２０﹒６

億元，增長６％；對台灣地區進出口４４８﹒４億元，增長２９﹒４％；對歐盟進出口

４１２﹒７億元，增長８﹒１％；對美國進出口３５２﹒７億元，下降２２﹒６％。上述前五大

貿易夥伴進出口合計佔６２﹒４％。同期，對韓國、日本、澳洲、英國分別進出口２３９﹒８億

、１７０﹒９億、７４﹒６億、６５﹒８億元，分別增長１８﹒１％、５﹒７％、５﹒９％、

２﹒７％。對共建「一帶一路」進出口１４６８﹒５億元，增長１﹒７％，佔３６﹒３％；對

ＲＣＥＰ其他成員國進出口１１８２﹒９億元，增長１﹒９％，佔２９﹒２％。（ｓｌ）





