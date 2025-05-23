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23/05/2025 11:27

【ＡＩ】商務部：首４月智能機器人線上銷售額增近九成

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國商務部網站今日發布「商務部電子商務司負責人介紹
２０２５年１－４月我國電子商務發展情況」。商務部指，１－４月，中國電子商務發揮內外貿
一體化程度高、全球產供鏈布局能力強優勢，提升消費品質做強國內大循環，深化國際合作聯動
外循環，建強電商產供鏈暢通雙循環。
　
　　消費電商持續提升品質。國家統計局數據顯示，１－４月網上零售額增長７﹒７％。另據商
務大數據監測，數字產品線上銷售額增長８﹒４％，其中智能機器人、智能家居系統增長
８７﹒６％和１６％，數字消費增長提速。以舊換新產品增長較快，１５類家電和數碼產品線上
銷售額增長１１﹒５％，其中手機等３類擴圍數碼產品增長１８﹒５％。服務消費引領增長，在
政策發力、供給優化和假日經濟等因素帶動下，重點監測網絡服務消費增長１２﹒１％，其中在
線文娛、在線旅遊增長３１﹒９％、２５﹒４％。
　
＊４月以來電商平台外貿專區銷售額超１１億＊
　
　　產業電商助力外貿拓內銷。４月以來，１０餘家平台落實落細訂單直採、外貿專區等８項舉
措，吸納超３１００家次外貿企業入駐，外貿專區銷售額超１１億元人民幣，直接採購約１００
億元人民幣。產業電商平台組織採銷團隊深入外貿產業帶，現場對接、定向幫扶，今年以來開展
超２００場對接。浙江、廣西、山東等１７地組織電商專場活動，帶動近５７００家外貿企業與
平台對接。
　
　　絲路電商推動普惠共贏。「絲路電商」夥伴國拓展至３４個，「做電商、找中國」日益成為
共識。在青島舉辦上合組織第８次電商工作組會，對接活動達成３０餘項合作意向。在湖南舉辦
非洲好物網購季，助力盧旺達、肯尼亞等國家２００餘款商品輸華。（ｓｌ）

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