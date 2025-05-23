【大國博弈】美國通訊委員會禁由中國實驗室測試在美使用電子產品

《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》報道，美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）周四以

４：０表決通過新規－－禁止中國實驗室測試在美國使用的智能手機、相機和電腦等電子設備，

理由是這些中國實驗室對美國國家安全構成威脅。



報道指，所有在美國使用的電子產品於進口前都必須通過ＦＣＣ的設備授權程序。ＦＣＣ稱

，大約７５％的電子產品都是在中國境內的實驗室進行測試，惟ＦＣＣ發現許多目前被認可的實

驗室可能與中國當局關係密切，包括一些與中國國有企業或中國軍方有關的實驗室。ＦＣＣ補充

稱，在過去幾年中，這些實驗室測試了數千部進入美國市場的設備。



ＦＣＣ主席Ｂｒｅｎｄａｎ Ｃａｒｒ周四直指，「這些實驗室提供了進入美國電信基礎設

施的門戶……不難想象，一個不可靠的實驗室－－一個聽命於外國對手的實驗室－－可能會簽署

不安全的設備進入美國市場」。



新規禁止由ＦＣＣ「覆蓋清單」上的企業所控制或管理的中國實驗室進行測試；該份清單將

特定通信設備和服務視為對美國國家安全的威脅。如果ＦＣＣ認定某實驗室與被禁企業有關聯，

將撤銷對該實驗室的認可。



＊中國駐美大使館：反對打壓中國企業＊



報道引述中國駐美大使館回應稱，中方反對美國泛化國家安全概念，利用國家機器和長臂管

轄來打壓中國企業。中方並反對把貿易和技術問題變成政治武器。



報道提到，ＦＣＣ還在就另一項提案徵求意見，該提案旨在將測試禁令擴大到中國和其他外

國對手的所有實驗室。（ｓｌ）





