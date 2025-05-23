  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

23/05/2025 13:30

【ＦＯＣＵＳ】「大漂亮法案」闖關，穩定幣乘「赤」而上

　　【ＦＯＣＵＳ】經過特朗普的「國會代理人」、議長約翰遜逾２０小時協調，長達千頁的「
大漂亮法案（稅改法案）」周五（本港時間２３日凌晨）終於在眾議院以１票優勢成功闖關。法
案預計令美國債務未來十年膨脹３﹒８萬億美元，引發義憤填膺的「債市警察」用脚投票狂拋美
債。「全球最安全資產」光環日漸失色，或間接助長穩定幣成下一個風口。
　
＊參院角力將啟，冀獨立日前簽署＊
　
　　去年選戰時大肆宣揚「減稅」政績的特朗普，２０１７年一手炮製的《減稅與就業法案
（ＴＣＪＡ）》將於今年底到期。為了將相關減稅永久化，取悅目標選民（包括打壓異己），以
備戰明年中期選舉，被其稱為「大漂亮（ｂｉｇ，　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ）」的稅改法案，注定
成為特朗普第二任期的標誌之一。
　
　　只准成功、不許失敗的「最高指示」之下，各方經過數輪討價還價，終以２１５：２１４
（２名共和黨保守派議員倒戈）在眾議院驚險過關，下一步將提交參議院，期望在７月４日美國
獨立日前送交特朗普簽署。
　
＊永久減個稅，民主黨斥削支可恥＊
　
　　何解民主黨議員全數反對？看看法案的具體內容，被斥為「可恥」的包括，未來十年擬分別
削減近７０００億美元、　２６７０億美元的醫療補助、食品援助支出，並就領取資格設立門檻
（例如每月工作最低時間）。同時，改革學生貸款計劃，以削減３３００億美元預算；取消購買
電動車最高７５００美元稅收抵免。
　
　　以上大幅減支旨在對沖減稅導致的稅收收入減少，跟２０１７年減稅１﹒０相比，「大漂亮
法案」將原本年底到期的個人所得稅率下調永久化，例如現行３７％（最高稅率）、２４％、
１２％稅率，毋須恢復至３９﹒６％、２８％、１５％。
　
　　同時，新增小費╱加班費免稅（利好勞工），永久上調遺產稅免稅額度（利好富人），上調
收入不逾５０萬美元人士的ＳＡＬＴ（Ｓｔａｔｅ　ａｎｄ　Ｌｏｃａｌ　Ｔａｘｅｓ　，州和
地方稅）扣除上限至４萬美元（利好中產）。
　
　　　　此外，擬為國防部注入１５００億美元新資金，包括２５０億美元用於「金穹」導彈防
禦系統；為邊境隔離墻提供４６５億美元，及為移民驅逐出境計劃提供更多資金等。
　
＊美債示警，穩定幣前景左右逢源＊
　
　　特朗普的如意算盤是，通過該法案在短期增加收入、刺激支出、推動增長，但債市早已看穿
此「假削開支，實增赤字」的把戲，拋售潮令３０年期美債殖利率一度高見５﹒１５％的２０年
最高，１０年期亦一度企上４﹒６％。一旦市場共識持續發酵，長債隨時面臨２０２２年「卓慧
思式拋售」風險，
　
　　美債會否陷入「你貪他的利息，他圖你的本金」的龐氏騙局般爆煲，或言之尚早，但微妙情
勢之下，間接助長穩定幣成下一個風口。
　
　　第一個例證是，伴隨比特幣價格再刷紀錄新高，全球最大的穩定幣發行商Ｔｅｔｈｅｒ最新
在波場網路（Ｔｒｏｎ　ｎｅｔｗｏｒｋ，區塊鏈平台）增發２０億枚ＵＳＤＴ，顯示市場對穩
定幣以及用穩定幣交易比特幣的需求增加。
　
　　第二個例證是，美國參議院本周掃清了「ＧＥＮＩＵＳ　Ａｃｔ（穩定幣創新指導與建立法
案）」的程序障礙，擬賦予ＵＳＤＴ等穩定幣正式認可，而摩通、花旗、美銀等巨頭正探索合作
發行穩定幣。由於每一枚穩定幣都須以美元現金、美債等作１：１儲備，例如Ｔｅｔｈｅｒ首季
持有的美債超過１２００億美元，理論上愈多穩定幣發行，就愈多對美元╱美債的需求。若按美
國財政部借貸諮詢委員會（ＴＢＡＣ）預測，穩定幣市場規模２０２８年將達２萬億美元（現為
２２００億），或意味美債新增救援奇兵。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

遲來的三殺

23/05/2025 08:10

貨幣攻略

關稅戰 | 美擬就中國電池材料徵反補貼稅，專家：出於政治考量

22/05/2025 11:21

關稅戰

沒有綠線也沒有紅線，以色列的終極瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處