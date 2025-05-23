【ＦＯＣＵＳ】「大漂亮法案」闖關，穩定幣乘「赤」而上

【ＦＯＣＵＳ】經過特朗普的「國會代理人」、議長約翰遜逾２０小時協調，長達千頁的「

大漂亮法案（稅改法案）」周五（本港時間２３日凌晨）終於在眾議院以１票優勢成功闖關。法

案預計令美國債務未來十年膨脹３﹒８萬億美元，引發義憤填膺的「債市警察」用脚投票狂拋美

債。「全球最安全資產」光環日漸失色，或間接助長穩定幣成下一個風口。



＊參院角力將啟，冀獨立日前簽署＊



去年選戰時大肆宣揚「減稅」政績的特朗普，２０１７年一手炮製的《減稅與就業法案

（ＴＣＪＡ）》將於今年底到期。為了將相關減稅永久化，取悅目標選民（包括打壓異己），以

備戰明年中期選舉，被其稱為「大漂亮（ｂｉｇ， ｂｅａｕｔｉｆｕｌ）」的稅改法案，注定

成為特朗普第二任期的標誌之一。



只准成功、不許失敗的「最高指示」之下，各方經過數輪討價還價，終以２１５：２１４

（２名共和黨保守派議員倒戈）在眾議院驚險過關，下一步將提交參議院，期望在７月４日美國

獨立日前送交特朗普簽署。



＊永久減個稅，民主黨斥削支可恥＊



何解民主黨議員全數反對？看看法案的具體內容，被斥為「可恥」的包括，未來十年擬分別

削減近７０００億美元、 ２６７０億美元的醫療補助、食品援助支出，並就領取資格設立門檻

（例如每月工作最低時間）。同時，改革學生貸款計劃，以削減３３００億美元預算；取消購買

電動車最高７５００美元稅收抵免。



以上大幅減支旨在對沖減稅導致的稅收收入減少，跟２０１７年減稅１﹒０相比，「大漂亮

法案」將原本年底到期的個人所得稅率下調永久化，例如現行３７％（最高稅率）、２４％、

１２％稅率，毋須恢復至３９﹒６％、２８％、１５％。



同時，新增小費╱加班費免稅（利好勞工），永久上調遺產稅免稅額度（利好富人），上調

收入不逾５０萬美元人士的ＳＡＬＴ（Ｓｔａｔｅ ａｎｄ Ｌｏｃａｌ Ｔａｘｅｓ ，州和

地方稅）扣除上限至４萬美元（利好中產）。



此外，擬為國防部注入１５００億美元新資金，包括２５０億美元用於「金穹」導彈防

禦系統；為邊境隔離墻提供４６５億美元，及為移民驅逐出境計劃提供更多資金等。



＊美債示警，穩定幣前景左右逢源＊



特朗普的如意算盤是，通過該法案在短期增加收入、刺激支出、推動增長，但債市早已看穿

此「假削開支，實增赤字」的把戲，拋售潮令３０年期美債殖利率一度高見５﹒１５％的２０年

最高，１０年期亦一度企上４﹒６％。一旦市場共識持續發酵，長債隨時面臨２０２２年「卓慧

思式拋售」風險，



美債會否陷入「你貪他的利息，他圖你的本金」的龐氏騙局般爆煲，或言之尚早，但微妙情

勢之下，間接助長穩定幣成下一個風口。



第一個例證是，伴隨比特幣價格再刷紀錄新高，全球最大的穩定幣發行商Ｔｅｔｈｅｒ最新

在波場網路（Ｔｒｏｎ ｎｅｔｗｏｒｋ，區塊鏈平台）增發２０億枚ＵＳＤＴ，顯示市場對穩

定幣以及用穩定幣交易比特幣的需求增加。



第二個例證是，美國參議院本周掃清了「ＧＥＮＩＵＳ Ａｃｔ（穩定幣創新指導與建立法

案）」的程序障礙，擬賦予ＵＳＤＴ等穩定幣正式認可，而摩通、花旗、美銀等巨頭正探索合作

發行穩定幣。由於每一枚穩定幣都須以美元現金、美債等作１：１儲備，例如Ｔｅｔｈｅｒ首季

持有的美債超過１２００億美元，理論上愈多穩定幣發行，就愈多對美元╱美債的需求。若按美

國財政部借貸諮詢委員會（ＴＢＡＣ）預測，穩定幣市場規模２０２８年將達２萬億美元（現為

２２００億），或意味美債新增救援奇兵。

