《擴大開放》商務部：支持國家級經開區布局重大產業科技創新平台

《經濟通通訊社２３日專訊》商務部印發《深化國家級經濟技術開發區改革創新以高水平開

放引領高質量發展工作方案》，其中提出，支持在有條件的國家級經開區布局重大產業科技創新

平台，支持區內相關單位承擔國家和地方科技計劃項目。允許各地區統籌用好地方政府專項債券

等資金，支持符合條件的國家級經開區園區及產業項目建設。支持符合條件的國家級經開區開發

建設主體通過上市融資等方式拓展融資渠道。根據科技型中小企業對創新的實際貢獻，精準加大

融資支持力度。



＊鼓勵外資基金等投向國家級經開區新興產業＊



《方案》又提出，支持國家級經開區集成電路、生物醫藥、高端裝備製造等領域的外商投資

項目優先納入重大和重點外資項目清單。地方人民政府加大對國家級經開區外資標誌性項目的支

持力度，推動盡快落地建設。鼓勵包括外資基金在內的各類資金投向國家級經開區新興產業領域

，培育孵化中小企業。指導國家級經開區落實好境外投資者以分配利潤再投資遞延納稅等稅收優

惠政策。



＊支持設立離岸創新基地，探索海外研發、境內轉化等路徑＊



《方案》並提出，鼓勵國家級經開區科技領軍企業聯合高校、科研機構等組成創新聯合體，

加強與國家大學科技園協調聯動，協同推進技術創新與商業轉化。支持有條件的國家級經開區設

立離岸創新基地，探索海外研發、境內轉化等路徑。鼓勵國家級經開區創建知識產權強國建設示

範園區，強化區內外知識產權合作對接，加大商標品牌戰略實施力度，積極探索專利池等知識產

權協同運用新模式。



＊支持國家級經開區算力基礎設施、５Ｇ等網絡建設＊



此外，《方案》提出，按照國家總體布局要求，因地制宜支持國家級經開區算力基礎設施、

第５代移動通信（５Ｇ）等網絡的建設。發揮中央預算內投資等資金作用，支持符合條件的國家

級經開區信息基礎設施項目建設。支持東部地區國家級經開區與中西部和東北地區國家級經開區

、邊（跨）境經濟合作區共建產業園區，推動轉出地和承接地利益共享。支持中西部和東北地區

國家級經開區、邊（跨）境經濟合作區承接加工貿易梯度轉移。推動沿邊地區國家級經開區、邊

（跨）境經濟合作區與毗鄰國家加強跨境產業合作。（ｓｌ）

