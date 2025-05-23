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23/05/2025 17:43

《打擊貪腐》中證投服中心原董事長夏建亭被雙開：長期借帳戶炒股

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中紀委國家監委網站通報，中證中小投資者服務中心有限責任
公司原黨委書記、董事長夏建亭嚴重違紀違法問題，經中紀委國家監委駐中國證券監督管理委員
會紀檢監察組與黑龍江省牡丹江市監委進行紀律審查和監察調查，證實嚴重違反中央八項規定精
神、廉潔紀律、工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌職務犯罪，經中證監黨委研究，決定給予夏
建亭開除黨籍處分；經中紀委國家監委駐中證監紀檢監察組研究，決定給予夏建亭政務開除處分
，收繳其違紀違法所得；經黑龍江省牡丹江市監委研究，決定將夏建亭涉嫌犯罪問題移送檢察機
關依法審查起訴，所涉財物一併移送。
　
＊影響干擾上市發行審核，做資金「掮客」收高額感謝費＊
　
　　通報指，夏建亭身為黨員領導幹部，理想信念喪失，只講人情不講政治，長期與監管對象保
持不正當往來，使用監管對象資源拉攏其他公職人員，為自己積攢人脈、謀取利益；罔顧中央八
項規定精神，違規收受禮金禮品、大額消費卡，讓他人支付旅遊費用；廉潔底線失守，既長期借
用多人證券帳戶炒股，還充當資金「掮客」，為他人介紹資金炒股並收受高額感謝費；無視工作
紀律，違規洩露稽查執法案件內部信息；紀法意識淡漠，與上市公司股東、高管等利益深度綁定
，違規入股擬上市公司，並利用職務影響干擾發行審核工作，公司上市後獲取巨額收益。　
　
　　早在去年１０月就有內媒報道指夏建亭被帶走調查，而在消息傳出前大半個月，夏建亭仍有
出席官方活動。公開資料顯示，夏建亭在證監系統工作超過２０年，曾擔任中證監稽查局處長、
浙江證監局上市公司監管處副處長等；２０１１年１０月通過證監系統公開競聘突出重圍，「空
降」上交所總經理助理負責基金業務；２０１６年調任中證監證券研究院副院長，２０１７年出
任中證監非公部副主任。２０２１年１０月，夏建亭出任中證中小投資者服務中心有限責任公司
黨委書記、董事長。
　
　　中證中小投資者服務中心（簡稱投服中心）２０１４年１２月由中證監成立，是一家專門從
事投資者保護和服務的證券金融類公益性機構，由中證監直接管理。（ｓｌ）

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