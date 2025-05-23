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AH股新聞

23/05/2025 15:39

美國禁哈佛收國際生，影響逾千中國學生，外交部：反對教育政治化

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國政府取消哈佛大學招收國際學生的資格，並要求現有外國
學生轉學，否則將失去合法身份。有外媒粗略估計，受影響中國學生過千。中國外交部發言人毛
寧今日在例行記者會上就事件回應稱，中美教育合作是互利的，中方一貫反對將教育合作政治化
，美方有關做法只會損害美國的形象和國際信譽。中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合
法權益。
　
＊中方：「哈佛與中國政府及軍方有關」是無端攻擊抹黑＊
　
　　此外，《彭博》記者提問稱，本月早些時候，美國議員致函哈佛大學校長艾倫．加伯，要求
哈佛大學解釋與中國政府和中國軍方的關係，例如哈佛大學曾對來自新疆兵團的人員進行培訓，
而新疆兵團在２０２０年被美國列入了制裁名單。毛寧對此重申，反對對中方無端攻擊抹黑，又
強調美方的有關制裁是非法的，美方應當盡快取消。
　
　　據外媒報道，美國國土安全部（ＤＨＳ）要求哈佛必須在７２小時內提供過去五年所有在哈
佛就讀的國際學生的紀律處分紀錄，以及國際學生在校內涉及「非法」、「危險或暴力」行為有
關的電子紀錄、影片或音訊，才有機會在下一學年開始前恢復招收國際學生。據報ＤＨＳ早前在
４月中要求哈佛提供相關資料，哈佛在當月底提交資料後，ＤＨＳ應為相關資料不夠充分，要求
補充，但哈佛方面未有正視該要求。
　
＊媒體估計哈佛有逾千名中國學生受影響＊
　
　　對於政府因此事而取消哈佛大學招收國際學生的資格，哈佛大學批評政府這種行為是非法，
屬報復行動，可能對大學造成嚴重損害。校方聲明指出，將全力維持哈佛大學接收國際學生和學
者的能力，目前這些學生和學者來自１４０多個國家，為哈佛大學乃至整個國家帶來巨大貢獻。
　
　　有媒體引述哈佛大學數據指，截至２０２３年秋季學期，該校國際學生佔比為２７％；而目
前哈佛大學有近６８００名國際學生，來自１４０多個國家，當中大多數是攻讀研究生課程。
　
　　儘管哈佛未公開國際學生的具體國籍分布，有媒體又引用美國國際教育協會２０２３－
２０２４學年的數據指，在全美國的大學中，中國學生佔國際學生約２４﹒６％，考慮到哈佛的
國際吸引力，這一比例可能略高，因此推測哈佛或有超過１５００名中國學生。（ｓｌ）
　

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