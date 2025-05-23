中信建投証券（６０６６）發債籌獲１０億人幣，佔規劃上限２５％

《經濟通通訊社２３日專訊》中信建投証券（０６０６６）（滬：６０１０６６）公布，

２０２５年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第一期）實際發行規模１０億元人民幣，為

規模上限４０億元人民幣的２５％。



該集團指，該短期公司債券期限為３１天，最終票面利率為１﹒６２％，超額認購約

１﹒６１倍，而發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過５％的股東、債券主承銷商以及其

他關聯方未參與債券認購。（ｗｈ）

