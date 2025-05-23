中國宏橋獲宏創發配股涉６３６億人幣，變相重組置入同系資產

《經濟通通訊社２３日專訊》中國宏橋（０１３７８）公布，訂補充協議，有關間接非全資

附屬公司宏創控股（深：００２３７９）斥約６３５﹒８億元（人民幣．下同）向包括該集團在

內的９位現有股東收購宏拓實業１００％股權，宏創控股將發新股支付代價。交易完成後，該集

團在宏創控股的間接持股比例將由約２２﹒９８％增加至約８８﹒９９％，而在宏拓實業的間接

持股比例將由約９５﹒２９５％下降至約８８﹒９９％。交易構成視作出售於宏拓實業約

６﹒３０５％股權，但宏創控股及宏拓實業將繼續作為其附屬公司，不會錄盈虧。



至於宏創控股以每股５﹒３４元發行約１１８﹒９億股新股支付交易作價收購宏拓實業，宏

拓實業主要從事鋁合金產品、氧化鋁產品及鋁合金加工產品的研發、生產和銷售，而宏創控股主

要從事鋁板帶箔產品的研發、生產和銷售。



宏拓實業為中國宏橋大股東旗下鋁業優質核心資產，完成交易後將被納入中國宏橋合併報表

範圍以加強鋁業資產內部整合。集團表示，交易有利於提升該集團的資產證券化水平和市場影響

力，資產整合以提升管理效率和業績表現，促進長遠發展，同時有助於提升宏創控股資產質量，

改善財務狀況及盈利能力。



有分析指，在完成重組後，宏創控股可望擺脫長期以來盈利能力不足局面，營收與市值有望

雙雙破千億元，其主營業務將涵蓋鋁產品全產業鏈。目前，相關交易草案已獲上市公司董事會通

過，尚需獲得上市公司股東會及監管機構的批准。（ｗｈ）

