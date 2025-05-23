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AH股新聞

23/05/2025 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２２日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
韋爾股份　（６０３５０１）　　　９００﹒８０
貴州茅台　（６００５１９）　　　６８７﹒５０
紫金礦業　（６０１８９９）　　　６６９﹒００
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　６２５﹒０８
賽力斯　　（６０１１２７）　　　５８３﹒３２
江淮汽車　（６００４１８）　　　５１２﹒９５
藥明康德　（６０３２５９）　　　４８１﹒８９
農業銀行　（６０１２８８）　　　４４１﹒２３
長江電力　（６００９００）　　　４２７﹒０９
招商銀行　（６０００３６）　　　４２３﹒４７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）３６０５﹒２４
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１６４５﹒２１
美的集團　　　　　　　（０００３３３）　９８５﹒３７
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）　７２１﹒９８
國軒高科　　　　　　　（００２０７４）　６２８﹒８３
東方財富　　　　　　　（３０００５９）　５２９﹒０２
北方華創　　　　　　　（００２３７１）　５００﹒６４
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）　４１９﹒１３
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）　３９４﹒０２
五糧液　　　　　　　　（０００８５８）　３６７﹒９２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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