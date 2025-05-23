《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２３日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２２日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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韋爾股份 （６０３５０１） ９００﹒８０

貴州茅台 （６００５１９） ６８７﹒５０

紫金礦業 （６０１８９９） ６６９﹒００

恒瑞醫藥 （６００２７６） ６２５﹒０８

賽力斯 （６０１１２７） ５８３﹒３２

江淮汽車 （６００４１８） ５１２﹒９５

藥明康德 （６０３２５９） ４８１﹒８９

農業銀行 （６０１２８８） ４４１﹒２３

長江電力 （６００９００） ４２７﹒０９

招商銀行 （６０００３６） ４２３﹒４７

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）３６０５﹒２４

比亞迪 （００２５９４）１６４５﹒２１

美的集團 （０００３３３） ９８５﹒３７

新易盛 （３００５０２） ７２１﹒９８

國軒高科 （００２０７４） ６２８﹒８３

東方財富 （３０００５９） ５２９﹒０２

北方華創 （００２３７１） ５００﹒６４

中際旭創 （３００３０８） ４１９﹒１３

立訊精密 （００２４７５） ３９４﹒０２

五糧液 （０００８５８） ３６７﹒９２

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（以上數字取小數點後兩個位）

