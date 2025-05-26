《劵商精點》中信証券：Ａ股密集赴港上市，核心資產定價權或南移

《經濟通通訊社２６日專訊》中信証券發表研究報告指，Ａ股優質核心資產在港股正式交易

後，部分核心資產的定價權可能會逐步南移，同時短期內對應的Ａ股交易料變得活躍，未來更多

優質龍頭赴港上市可能成為Ａ股市場風格重新轉向核心資產的催化劑。



該行指出，本輪Ａ股公司密集赴港ＩＰＯ是出海戰略、制度便利和港股流動性改善三重力量

助推，近期Ａ股極致小盤風格背景下，機構對於核心資產的定價權明顯弱化，赴港上市的Ａ股優

質核心資產有望重新校正估值，帶動Ａ股股價同步修復。



該行提及，港股以前是全球製造業的估值窪地，此輪Ａ股優秀製造業公司赴港上市，給全球

投資者提供了一批優秀的製造業企業，會持續不斷吸引全球資金做配置，未來可能會看到更多外

資的回流，以及中國居民海外美元資金的回流，Ａ股和港股增量資金結構的差異，可能導致未來

兩地上市的核心資產定價權逐步南移。（ｂｎ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

