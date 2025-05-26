《駐京專電》網絡交易平台收費行為合規指南向社會徵意見

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》為規範網絡交易平台向平台內經營者收取
佣金、抽成、會員費、技術服務費、信息服務費、營銷推廣費等收費行為，維護平台內經營者合
法權益，國家市場監管總局研究起草了《網絡交易平台收費行為合規指南（徵求意見稿）》，將
根據社會公開徵求意見反饋情況完善《指南》內容，盡快出台實施，推動平台經濟有序健康發展
。
具體來看，《指南》共２８條，主要內容包括５個方面：一是明確平台收費要遵循的原則。
平台收費應當遵循公平、合法和誠實信用的原則，基於服務協議、交易規則、交易習慣等因素，
綜合考慮經營成本及平台內經營者經營狀況。
＊減輕平台內經營者經營負擔＊
二是倡導降低平台內經營者負擔。鼓勵平台在合法、合理、互惠互利的範圍內採取靈活多樣
的定價策略，對平台內經營者特別是中小商戶提供讓利或減免扶持，主動承擔社會責任，減輕平
台內經營者經營負擔。
三是強化平台合規自律。要求平台按照有關規定，落實合規管理主體責任，健全合規管理組
織、配備合規管理人員，建立不合理收費風險識別評估、防範收費風險的事前合規審核等機制，
提升平台收費合規管理能力。
＊明確８種不合理收費行為＊
四是規範平台收費行為。明確平台要合理制定收費標準，健全收費規則、收費公示等制度機
制，嚴格履行減收、免收費用承諾，審慎評估收取保證金必要性，按照平等自願原則開展推廣服
務，保障平台內經營者知情權和選擇權。同時，明確了重復收費、只收費不服務、轉嫁應由平台
自身承擔的費用等８種不合理收費行為。
五是加強監督與實施。要求平台及時反饋平台內經營者收費關切，主動配合監督檢查，加強
行業自律，公平參與市場競爭。
《指南》還設置了多項條款，強化平台收費公開透明，主要包括：一是明確平台收費規則公
示義務。二是明確修改規則需依法公開徵求意見。三是明確收費規則歷史版本保存時間。
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