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26/05/2025 09:16

【國務會議】製造業綠色低碳發展行動方案審議通過

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李強２３日主持召開國務院常
務會議，審議通過《製造業綠色低碳發展行動方案（２０２５－２０２７年）》，研究進一步健
全橫向生態保護補償機制有關舉措，討論《中華人民共和國食品安全法（修正草案）》。
　
＊加大清潔能源、綠色產品推廣＊
　
　　會議指出，推進製造業綠色低碳發展是大勢所趨，要加快綠色科技創新和先進綠色技術推廣
應用，強化新型工業化綠色底色。要推進傳統產業深度綠色轉型，結合大規模設備更新等政策實
施，積極應用先進裝備和工藝，加快重點行業綠色改造升級。要引領新興產業高起點綠色發展，
加大清潔能源、綠色產品推廣，提升資源循環利用水平。要加強共性技術攻關，完善重點領域標
準，優化相關政策，健全綠色製造和服務體系，更好支持和幫助企業轉型升級。
　
＊吸引更多社會資本參與生態文明建設＊
　
　　會議指出，建立成本共擔、效益共享、合作共治的橫向生態保護補償機制，對於加強生態環
境保護、促進區域間協同發展具有重要意義。要推動建立覆蓋更加全面、權責更加清晰、方式更
加多元、治理更加高效的橫向生態保護補償機制，進一步細化重點任務和落實舉措，實現生態產
品供給地與受益地良性互動。要深入推進大江大河干流橫向生態保護補償機制建設，穩步拓展補
償領域，積極探索森林、草原、大氣等其他生態環境要素補償方式。要健全獎罰分明的制度機制
，堅持「誰污染、誰治理，誰保護、誰受益」，研究完善激勵約束政策，吸引更多社會資本參與
生態文明建設。
　
＊食品安全法（修正草案）》提請全國人大審議＊
　
　　會議決定將《中華人民共和國食品安全法（修正草案）》提請全國人大常委會審議。會議指
出，食品安全關係生命健康，要按照急用先行的原則完善有關法律規定，構建更加科學嚴謹的食
品安全標準特別是強制性標準體系。要進一步推動食品安全治理模式向事前預防轉變，強化全鏈
條監管，推進監管重心下沉，嚴格日常監督檢查。要突出重點領域開展專項治理，強化監督抽查
結果處理，對發現的問題依法嚴懲、絕不姑息，持續完善食品安全體系。　

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