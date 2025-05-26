《駐京專電》北京啟動高技術產業項目申報，２５類獲資金支持

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》北京市啟動申報２０２５年創新和高技術

產業新動能項目，聚焦２５個細分方向遴選一批示範帶動性強的重點產業項目予以資金等方面的

支持。此次項目申報聚焦人工智能、商業航天、智能網聯汽車等重點產業關鍵環節，推動科技創

新和產業創新融合發展，重點支持產業能級提升和示範應用、產業要素保障，共２５個細分方向

。



＊人工智能更傾向於示範應用＊



此次重點支持領域中，人工智能更傾向於示範應用，比如「人工智能＋機器人」突出在汽車

生產質檢、３Ｃ電子製造等生產製造和倉儲物流等領域建設具身智能機器人應用場景，形成人形

機器人等具身智能機器人創新產品；「人工智能＋醫藥健康」包括打造支撐多任務、多屬性的人

工智能藥物發現共性技術服務平台；「人工智能＋文化旅游」是依托人工智能技術賦能文旅產業

升級。



商業航天作為未來產業，也是此次重點支持的方向。其中就包括：為了不斷降低火箭運輸成

本，支持大中型可重復使用液體運載火箭生產製造、關鍵系統及零部件生產製造，加速補齊商業

航天產業體系建設短板；支持通信、遙感、導航等各領域商業衛星生產製造和總裝測試能力建設

，依托自動化、集成化、批量化的衛星生產模式，補齊衛星批量化製造能力，降低衛星生產成本

。



＊智能網聯汽車領域細分１０個方向＊



智能網聯汽車領域細分方向最多，包括新型動力電池研制及產業化、熱管理系統研制及產業

化、線控底盤關鍵系統研制及產業化等１０個，其中涵蓋多項關鍵技術。比如，開展全固態激光

雷達生產製造及多場景測試驗證，實現規模化量產應用；支持具有自主知識產權的高可靠性毫米

波雷達產品生產製造，加速車規級４Ｄ毫米波雷達在智能網聯汽車領域的規模化應用；重點解決

燃油車與新能源車差異化生產環節，通過引入自動化設備、智能數字化控制系統等，打造智能化

新能源車生產線，助力汽車產能結構優化調整。



除了具體的產業項目，北京市此次也將產業要素保障納入支持範圍內，助力創新成果加速轉

化、盡快實現產業化。相關負責人說，北京市支持第三方企業圍繞中試熟化、試驗驗證、檢驗檢

測等能力，搭建服務全面和開放共享的產業共性平台。同時，對２０２５年１月１日起簽訂設備

採購合同且簽訂貸款合同的項目，給予最高不超過２﹒５個百分點的貼息，貸款實際利率低於

２﹒５％的按實際利率貼息，貼息期限２年。

