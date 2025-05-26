凱萊英（０６８２１）︰完成購回及註銷部分受限制Ａ股股份

《經濟通通訊社２６日專訊》凱萊英（０６８２１）公布，截至本公告日期，已完成購回及
註銷合共１６８０股受限制Ａ股股份。
公司已發行股本已由３﹒６０５９５億股股份，減少至３﹒６０５９４億股股份。（ｋｌ）
【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票
26/05/2025 18:20
《經濟通通訊社２６日專訊》凱萊英（０６８２１）公布，截至本公告日期，已完成購回及
註銷合共１６８０股受限制Ａ股股份。
公司已發行股本已由３﹒６０５９５億股股份，減少至３﹒６０５９４億股股份。（ｋｌ）
【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票
下一篇新聞︰26/05/2025 18:08 穆迪維持中國主權信用評級不變，財政部：反映中國經濟前景向好
26/05/2025 18:04 《中國要聞》中國傳正起草未來十年科技自主規劃，重點扶持半導體
26/05/2025 17:59 《中國要聞》首４月內地電信業務收入５９８５億元，同比增１％
26/05/2025 17:58 【聚焦人幣】人行傳為促進跨境貿易人民幣結算，提高銀行考核標準
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N