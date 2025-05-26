凱萊英（０６８２１）︰完成購回及註銷部分受限制Ａ股股份

《經濟通通訊社２６日專訊》凱萊英（０６８２１）公布，截至本公告日期，已完成購回及

註銷合共１６８０股受限制Ａ股股份。



公司已發行股本已由３﹒６０５９５億股股份，減少至３﹒６０５９４億股股份。（ｋｌ）

