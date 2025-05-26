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AH股新聞

26/05/2025 08:03

《神州頭條》財經報章頭版摘要：網絡交易平台收費合規指南徵意見

　　《經濟通通訊社２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平向第二十屆中國西部國際博覽會致賀信
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５月２５日，國家主席習近平向第二十屆中國西部國際博覽會致賀信。習近平指出，本屆西博會
聚焦擴大高水平對外開放，深化區域交流合作，助推現代化產業體系建設，對構建新發展格局、
高質量共建「一帶一路」具有重要促進作用，也為世界各國分享中國西部發展機遇提供了有效平
台。
　
央國企強化市值管理加速估值重塑
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，國家電網、中國華能、中船集團等多家央企密集召開控股上市公司集體業績說明會，積極
宣介公司價值。多家央企控股上市公司制定《市值管理制度》及《估值提升計劃》向市場釋放正
面信號。同時，上海、福建、吉林等地近期相繼出台政策，引導轄區內企業加強市值管理。業內
人士認為，央國企市值管理已從政策倡導轉向實質性落地，預計下半年央國企市值管理將繼續加
速推進，尤其是破淨央企上市公司料加快制定和實施市值管理舉措，資本市場正迎來央國企價值
重估新機遇。
　
流動性投放加碼增強中國債市「定力」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，海外債券市場波動有所加大。其中，受多重因素影響，３０年期美國國債收益率突破了
５％的整數位置，日本國債收益率也因國債拍賣遇冷而出現快速上行。反觀中國債券市場，在紛
繁的外部環境中保持平穩，１０年期國債收益率總體呈現窄幅震蕩。專家表示，人民銀行持續呵
護流動性，適度寬鬆的貨幣政策環境對中國債市構成有力支撐，並與海外債市呈現低關聯度，有
助於全球投資者開展多元化配置、分散投資風險。
　
　
《上海證券報》
　
習近平向第二十屆中國西部國際博覽會致賀信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月２５日，國家主席習近平向第二十屆中國西部國際博覽會致賀信。習近平指出，本屆西博會
聚焦擴大高水平對外開放，深化區域交流合作。
　
深化國家級經開區改革創新１６條發布
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商務部會同有關方面制定的《深化國家級經濟技術開發區改革創新以高水平開放引領高質量發展
工作方案》日前發布，以１６條舉措從發展新質生產力、提升開放型經濟水平、深化管理制度改
革等方面進一步推動國家級經開區高質量發展。
　
《網絡交易平台收費行為合規指南》面向社會徵求意見
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為規範網絡交易平台向平台內經營者收取佣金、抽成、會員費、技術服務費、信息服務費、營銷
推廣費等收費行為，維護平台內經營者合法權益，促進平台經濟健康有序發展，近日，市場監管
總局研究起草了《網絡交易平台收費行為合規指南（徵求意見稿）》，並向社會公開徵求意見。
　
　
《證券時報》
　
習近平向第二十屆中國西部國際博覽會致賀信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月２５日，國家主席習近平向第二十屆中國西部國際博覽會致賀信。習近平指出，本屆西博會
聚焦擴大高水平對外開放，深化區域交流合作。
　
　
全生命周期金融服務助力「硬科技」企業風雨中長跑
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在科技創新的浪潮中，「硬科技」企業作為中國科技自立自強的重要力量，正面臨前所未有的發
展機遇與挑戰。在走訪科技型企業的過程中證券時報記者注意到，從初創期的普惠貸款，到成長
期的信用貸款，再到成熟期企業出海拓展業務的跨境金融服務，金融機構的精准服務貫穿了企業
發展的每一個關鍵節點。
　
《網絡交易平台收費行為合規指南》面向社會徵求意見
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為規範網絡交易平台向平台內經營者收取佣金、抽成、會員費、技術服務費、信息服務費、營銷
推廣費等收費行為，維護平台內經營者合法權益，促進平台經濟健康有序發展，近日，市場監管
總局研究起草了《網絡交易平台收費行為合規指南（徵求意見稿）》，並向社會公開徵求意見。
（ｅｗ）

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