《神州經脈》官媒批「內捲」競爭，匯金探索受託管理模式，人幣漲

《神州經脈》近日市場乏焦點，投資者觀望情緒濃，成交大減。滬綜指今日（２６日）收跌

０﹒０５％，連跌三日，收報３３４６﹒８４點，深成指軟０﹒４１％，創業板指也跌０﹒８％

。滬深兩市全天成交僅１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１４５７億元或

１２﹒６％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８４３，較上個交易日４時３０分收盤

價升５２點子，四連升，續創２０２４年１１月８日以來近七個月新高，全日在７﹒１６７４至

７﹒１８５４之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１８３３，較上個交易日升８６點子

，創４月２日以來近兩個月新高，較市場預測偏弱近百點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 「人民時評」發文指，低水平的「內捲式」競爭，浪費社會資源，不可持續，更會導致多

輸結局。惡性降價、地方保護，讓部分新能源汽車銷量大漲、利潤大跌，一些項目資金鏈斷裂，

讓車主陷入維保難；電商平台僅退款政策，擠壓商家生存空間，助長低質低價的不良風氣……要

統籌好有效市場和有為政府的關係，需要「看得見的手」該出手時就出手。另外，發改委日前發

布通知，重點整治汽車行業虛假宣傳、價格戰等亂象。長城汽車董事長魏建軍接受內媒訪問時表

示，汽車產業中已經出現「恒大」，只不過仍未爆破。



２﹒ 高盛報告指出，中國股市將受惠人民幣升值，人民幣兌美元每升值１％，將能推動中國股

市升３％。人民幣前景支持對中國股票超配立場，在一個強勢貨幣下，非必需消費品、房地產和

券商股通常會表現出色。高盛早前已上調人民幣匯價預測，美元兌人民幣１２個月預測，由

７﹒３５調至７算。



３﹒ 王健林近日再賣４８家萬達廣場。據國家市場監管總局信息顯示，該筆交易已被無條件批

准，太盟（珠海）管理諮詢合夥企業（有限合夥）、高和豐德（北京）企業管理服務有限公司、

騰訊控股有限公司、北京市潘達商業管理有限公司、陽光人壽保險股份有限公司直接或通過其各

自關聯方共同設立合營企業，並通過合營企業收購大連萬達商業管理集團股份有限公司直接或間

接持有的４８家目標公司的１００％股權，涉及北京、廣州、成都、杭州、南京、武漢等多個一

二線城市。



４﹒ 中央匯金公司近日召開２０２５年黨建與經營工作會議，提出前瞻謀劃好公司「十五五」

發展規劃，探索完善國有金融資本受託管理模式，推動控參股機構持續當好服務實體經濟的「主

力軍」、打造一流金融機構的「領頭雁」和維護金融穩定的「壓艙石」。



５﹒ 陷入財困的幸福航空自五一假期前夕（４月２８日）停航至今已近一個月，據《新浪財經

》報道，幸福航空方面表示，目前還沒有接到航線恢復通知；內部員工則透露，公司已經明確再

一次延長停航到１０月２５日。報道又引述消息指，幸福航空大股東西安國資方面曾在內部透露

，正在為幸福航空尋找戰略投資，談妥後將復航，時間最快為３個月，最慢要到今年年底。



６﹒ 在《上市公司重大資產重組管理辦法》修訂發布後，首單上市公司之間吸收合併交易出爐

。內地芯片巨頭海光信息及超算巨頭中科曙光昨晚雙雙發布公告，二者正在籌劃由海光信息通過

向中科曙光全體Ａ股換股股東發行Ａ股股票的方式換股吸收合併中科曙光，並發行Ａ股股票募集

配套資金。兩家公司Ａ股股票自５月２６日起開始停牌。另據《路透》引述知情人士消息報道，

英偉達將向中國市場推出一款新的ＡＩ芯片產品，該產品價格遠低於近期受限制的Ｈ２０型號，

計劃最快今年６月起量產，售價預計介乎６５００到８０００美元，而Ｈ２０芯片目前售價為

１００００到１２０００美元。



７﹒ 廣州海關數據顯示，今年１－４月，廣州市外貿進出口總值４００２億元，同比增長

１７﹒６％，增速大勝全國水平的２﹒４％，亦較廣東省水平高出１２﹒７個百分點。其中，出

口累計２６１５﹒６億元，增長２９﹒６％，增速大勝全國水平的７﹒５％；進口累計

１３８６﹒４億元，增長０﹒１％，亦優於全國水平的下降４﹒２％。



８﹒ 中國商務部公布，２０２５年１－４月，實際使用外資金額（ＦＤＩ）３２０７﹒８億元

，同比下降１０﹒９％，較今年１－３月跌幅１０﹒８％略增，顯示外資流出情況依舊。《路透

》根據商務部公布的數據測算，４月單月ＦＤＩ規模５１５﹒５億元，為２０２４年８月以來單

月最低，較上年同期跌１１﹒９％，繼３月創下１５個月最高單月按年增速（１３﹒２％）後重

返跌勢。１－４月，全國新設立外商投資企業１８８３２家，同比增長１２﹒１％。（ｓｌ）

