《鍾之日記》車股羸弱，核電炒起

《鍾之日記》５月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港股上周連升第六周後，今早低開近百點，之後科網股、車股走低，Ａ股同樣疲軟，恒指午

後跌幅加深，全日收報２３２８２，跌３１８點或１﹒４％，主板成交超過２２３５億元。



＊Ａ股三連挫，滬深兩市僅萬億元成交＊



近日市場乏焦點，投資者觀望情緒濃，成交大減。滬綜指今日收跌０﹒０５％，連跌三日，

收報３３４６﹒８４點，深成指軟０﹒４１％，創業板指也跌０﹒８％。滬深兩市全天成交僅１

萬億元人民幣，較上個交易日縮量１２﹒６％。



銀河證券策略首席分析師楊超表示，市場行情輪動較快，缺乏持續上漲的主線機會。同時，

市場成交額尚未出現明顯放量，投資者情緒相對謹慎。他並指，短期內市場或仍維持震盪格局，

但在國內一系列政策支持下，穩增長、促發展的政策信號不斷強化，市場行情亦有支撐。



高盛指出，中國股市將受惠人民幣升值，人民幣兌美元每升值１％，將能推動中國股市升

３％。人民幣前景支持對中國股票超配立場，在一個強勢貨幣下，非必需消費品、房地產和券商

股通常會表現出色。高盛早前已上調人民幣匯價預測，美元兌人民幣１２個月預測，由７﹒３５

調至７算。



盤面上，ＩＰ經濟概念逆市走強，板塊收升２﹒４％。內地潮玩品牌５２ＴＯＹＳ已經向港

交所递交招股?，花旗、華泰國際為聯席保薦人。這是繼名創優品（０９８９６）、泡泡瑪特

（０９９９２）後，又一家惹人注目的赴港上市潮玩企業。下跌方面，醫藥股集體調整，汽車及

白酒股跌幅靠前。



＊比亞迪又減價，車企股血流成河＊



比亞迪（０１２１１）官方再推出限時「一口價」或限時補貼的促銷活動，涉及王朝網、海

洋網共計２２款智駕版車型，最高補貼優惠可達５﹒３萬元人民幣。從今年３月底開始，比亞迪

已經連續３個月開展活動，通過廠家補貼、現金補貼等方式變相降價，涉及的車型從１０款非智

駕車型延展至２２款智駕車型，以換取更多銷量。



大摩最新報告表示擔憂，指出比亞迪日前公布大眾車型的折扣，撇除國家補貼的總折扣達

１﹒２萬至４萬元人民幣，將由集團及分銷商承擔。一部分折扣已於４月落實，而本次官方正式

公布，反映市場情況嚴峻，料集團仍有約三個月以上的庫存。該行料市場將關注比亞迪大眾車型

的潛在銷售恢復、折扣對於單位利潤的影響、海外銷售的可持續性，以及同業的反應。



同業長城汽車董事長魏建軍在一場訪談中提到，汽車產業中已經出現「恒大」，只不過仍未

爆破。車企無限度降價，降價背後是偷工減料、質量堪憂。他稱，部分車企有些產品從２０多萬

元降到１０萬元人民幣出頭，「什麼樣的工業產品能降１０萬元人民幣還能保證質量，這是絕對

不可能的事。」



比亞迪今日在港股汽車板塊中跌幅第二大，收挫８﹒６％，報４２５﹒２元，全日曾最低見

４２１﹒８元，創５天新低。長城汽車（０２３３３）挫５﹒５％，小鵬汽車（０９８６８）跌

４％，小米（０１８１０）、理想汽車（０２０１５）、蔚來（０９８６６）齊跌約３％。



＊核電股炒起，中核國際飆近１３０％＊



美國總統特朗普上周五（２３日）簽署４項行政命令推動美國核能產業改革，包括加快用於

國防和人工智能用途的核反應堆的審批流程；改革核管理委員會，目標是在未來２５年內將核能

電力產量提高４倍；調整監管程序，使３個實驗性反應堆能在２０２６年７月４日前投入運行；

加大對這項技術工業基礎的投資。行政令還要求美國能源部促進１０座大型反應堆在２０３０年

前開工建設。



美國致力增加核能產量，美股多隻核概念股集體大漲，本港核電股亦炒上。中核國際

（０２３０２）飆近１３０％，中廣核礦業（０１１６４）彈８﹒４％，上海電氣

（０２７２７）升５﹒９％，哈爾濱電氣（０１１３３）揚５﹒３％，中廣核電力

（０１８１６）收漲３﹒９％，中廣核新能源（０１８１１）升１﹒３％。



投行Ｈ﹒Ｃ﹒Ｗａｉｎｗｒｉｇｈｔ的分析師表示：「我們顯然看到整個核電行業正迎來強

勁的發展順風。」浙商證券指出，特朗普的上述新政，將進一步強化全球核電發展敘事藍圖，帶

動產業資本開支強度提升。作為核電燃料，天然鈾將顯著受益此次遠期核電需求預期增長，且天

然鈾供需偏緊格局或將進一步強化，天然鈾長牛可期。



今年４月２７日，國常會核准１０台核電機組項目，包括浙江三門三期工程、福建霞浦壓水

堆、山東海陽三期工程等。招商證券指出，今年核電核准進度提前，且維持高核准量，政策支持

下預計未來一段時間中國核電保持每年８至１０台的核准節奏，假設單台１２０萬千瓦機組投資

額為２００億元人民幣，將帶來１６００億至２０００億元人民幣的年均建設投資，核電全產業

鏈有望迎來高景氣周期，長期看好核電投資價值。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

