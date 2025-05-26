《Ａ股焦點》海光信息擬吸收合併中科曙光，兩者停牌

《經濟通通訊社２６日專訊》在《上市公司重大資產重組管理辦法》修訂發布後，首單上市

公司之間吸收合併交易出爐。海光信息（滬：６８８０４１）、中科曙光（滬：６０３０１９）

昨晚（２５日）雙雙發布公告，二者正在籌劃由海光信息通過向中科曙光全體Ａ股換股股東發行

Ａ股股票的方式換股吸收合併中科曙光，並發行Ａ股股票募集配套資金。



兩家公司Ａ股股票將於５月２６日起開始停牌，預計停牌時間不超過１０個交易日。對於上

述交易，兩家公司均稱：「為搶抓信息技術產業發展新機遇，做大做強主業。」



公開資料顯示，中科曙光在高端計算、存儲、雲計算等領域具有深厚積累，擁有完整的ＩＴ

基礎架構產品線和完備計算產業生態，最新市值９０６億元人民幣；海光信息專注於國產架構

ＣＰＵ、ＤＣＵ等核心芯片設計，最新市值３１６４億元人民幣。



從產業鏈角度來看，海光信息是中科曙光業務的上游。業內人士認為，若雙方相關工作順利

推進，將實現產業鏈相互補充，進一步促進信息產業龍頭企業發展，對信息產業格局產生較大影

響。



值得注意的是，該交易將成為５月１６日《上市公司重大資產重組管理辦法》修訂發布後首

單上市公司之間吸收合併交易。新修訂發布的《辦法》明確了上市公司之間吸收合併的鎖定期要

求，並正式建立簡易審核程序。（ｊｑ）

