《車企血戰》長城汽車魏建軍：汽車業已現「恒大」，只是仍未爆破

《經濟通通訊社２６日專訊》發改委在５月２０日發布《關於綜合整治重點產業內捲式競爭

的通知》，將汽車行業虛假宣傳、價格戰等亂象，列為重點整治對象。長城汽車（０２３３３）

董事長魏建軍接受內媒訪問時表示，汽車產業中已經出現「恒大」，只不過仍未爆破。



＊魏建軍：某些企業將新車當二手車賣＊



魏建軍指，他不是對電動車悲觀，而是希望電動車健康發展，其中首先不能過度被資本裹挾

，因為任何商業都需要有利潤、賺錢、造血、持續投入才能得到發展。他表示尊重資本，但是不

能過度資本化。現時有些車廠，下太大功夫追求市值，抬高股價，會嚴重威脅產業安全。他說長

城汽車願意出錢，對各個車廠進行全面審計。



魏建軍說，純電車虧損都特別嚴重，根本不能形成商業閉環，現時資本已經賺走他們想要的

錢，甚至一些「老股」已經賣掉，只剩下產業，質疑大家賠錢賣車，今後如何發展。魏建軍指，

有些產品從二十二、三萬人民幣降到十二、三萬人民幣，質疑甚麼樣的工業產品，降價１０萬人

民幣仍能保證質量。



他早前曾經表示，某些企業將新車當二手車賣，幾千家經銷商賣０公里二手車，但產品實則

隱藏電池衰減、部件磨損等風險，而且因為已經登記上牌，消費者無法享受新車質保，售後維權

陷入僵局等。魏建軍又說，新能源補貼應服務於行業健康發展，該退出的就應該退出，電動車應

該找到它最適合的場景。



＊比亞迪再推降價活動，李雲飛發微博疑似回應魏建軍言論＊



比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）近日加強宣傳「６１８」促銷優惠，推出限時

「一口價」或限時補貼的促銷活動，涉及王朝網、海洋網共計２２款智駕版車型，最高補貼優惠

可達５﹒３萬元人民幣。從今年３月底開始，比亞迪已經連續３個月開展該活動，通過廠家補貼

、現金補貼等方式變相降價，涉及的車型從１０款非智駕車型延展至２２款智駕車型，以換取更

多銷量。



比亞迪公關部總經理李雲飛２５日在微博連續發布三條動態，被網友猜測在回應長城汽車董

事長魏建軍近日言論。三條微博主要內容包括：「狗可以咬人，人不能咬狗」；鬼吹燈海報和鍾

馗捉鬼圖，以及三張山水畫並配文「開門見山、中西融合、魚米之鄉」。



其中一名網友解讀山水畫稱：「開門見山」是讓友商直接敞開大門說亮話、見真招，不要陰

陽怪氣。而「中西融合」是強調比亞迪既要做國內市場也要出海。「魚米之鄉」就很好理解，比

亞迪會扎根中國市場，拒絕盲目擴張，而不是像友商那般「窩裏斗」，固守單一賽道。李雲飛則

以表情包回應上述解讀。



摩根士丹利研究報告指，料市場將關注比亞迪大眾車型的潛在銷售恢復、折扣對於單位利潤

的影響、海外銷售的可持續性，以及同業的反應，現予目標價４３８港元及增持評級。（ｊｑ）

