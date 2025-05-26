《中國要聞》李強同印尼總統會談，冀加強雙方市場聯通和產業協作

《經濟通通訊社２６日專訊》５月２４日，應印度尼西亞總統普拉博沃和東盟輪值主席國馬

來西亞總理安瓦爾邀請，國務院總理李強對印尼進行正式訪問，赴馬來西亞出席東盟－中國－海

合會峰會。



李強表示，中方願同印尼堅守建交初心，弘揚友好傳統，加強團結協作，推動兩國政治互信

和戰略協作邁向更高水平，攜手應對風險挑戰，更好促進共同發展。中方願同印尼加強發展戰略

對接，深化高質量共建一帶一路合作。雙方要加強市場聯通和產業協作，提升貿易投資便利化水

平，拓展金融、新能源、數字經濟、人工智能、航空航天、海洋等領域合作。



李強稱，當前全球單邊主義、保護主義上升，面對風險挑戰，團結合作才是正確出路。中方

願同印尼等廣大發展中國家一道，共同弘揚和平共處五項原則和萬隆精神，積極落實三大全球倡

議，堅持多邊主義和自由貿易，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，堅定維護

自身共同利益，共促地區和世界和平穩定發展。



普拉博沃表示，願學習借鑒中國在減貧、農村發展等方面有益經驗，深化農業、金融、基礎

設施等領域合作，提升產業合作水平。歡迎中國企業來印尼投資興業。印尼堅定支持多邊主義，

反對保護主義，維護發展中國家共同利益，攜手應對全球性挑戰。



會談後，雙方共同見證簽署經濟發展政策、產供鏈、金融等領域合作文件。（ｒｙ）

