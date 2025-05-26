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AH股新聞

26/05/2025 08:54

《中國要聞》李強出席印尼中資座談會，稱為企業提供更大力度支持

　　《經濟通通訊社２６日專訊》當地時間５月２５日下午，國務院總理李強在雅加達出席印度
尼西亞中資企業座談會。國家能源集團、華為公司、上汽集團、新希望集團、青山控股集團、
ＴＣＬ科技集團等企業參加。
　
　　在聽取企業代表發言後，李強表示，當前，國際經貿秩序正在遭受嚴重衝擊，產業鏈供應鏈
碎片化程度加深，貿易壁壘增多。國家針對外部衝擊作了充分準備，正陸續推出穩就業穩經濟相
關舉措，同時還在研究儲備新的政策工具，包括一些超常規措施，將根據形勢變化及時推出。中
國有信心有能力推動經濟運行持續向好。
　
　　李強指出，中資企業在海外打拼很不容易。我們將繼續加強與更多國家的經貿合作，為中資
企業海外經營發展營造良好環境，創造更多條件和機遇，同時在政策上為企業提供更大力度支持
。希望大家再接再厲，立足印尼、輻射東盟，充分運用自身優勢開拓增量市場，增強發展質效，
帶動中國產品和服務更好走向世界。
　
　　與會企業代表表示，面對當前國際經貿環境的不確定性，中資企業立足自身優勢和特點，發
揚企業家精神，積極應對挑戰，持續開拓海外市場。（ｒｙ）

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