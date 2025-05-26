《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０５％，傳英偉達再推中國特供芯片

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普對歐盟發出新關稅威脅，又警告蘋果和三星，

如果不把生產轉移到美國，要對所有外國製造的手機徵收２５％關稅，歐美股市上周五（２３日

）應聲而跌。今早滬深股市普遍低開，滬綜指低開０﹒０５％，報３３４６﹒５６點，深成指低

開０﹒１７％，創業板指低開０﹒２５％。



外電消息稱，英偉達計劃面向中國市場推出一款新的人工智能芯片，該芯片基於其最新的

Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ架構，價格低於Ｈ２０型號。據報該公司最早於６月量產新芯片，售價預計

在６５００到８０００美元，而Ｈ２０芯片目前售價為１００００到１２０００美元。消息人士

稱該芯片將採用不同規格，如使用傳統內存，不採用台積電封裝技術等。Ａ股半導體板塊開盤微

升。



另外，為規範國家網絡身份認證公共服務平台的運行管理，保護用戶個人信息權益，公安部

、國家網信辦等多部門發布《國家網絡身份認證公共服務管理辦法》，將於７月１５日起施行。

辦法規定，持有有效法定身份證件的自然人，可以自願向國家網絡身份認證公共服務平台申領網

號、網證。在互聯網服務中需要登記、核驗用戶真實身份信息的，可以使用網號、網證依法進行

登記、核驗。



人民銀行今日進行３８２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有１３５０

億元逆回購到期，即今日淨投放２４７０億元。本周公開市場有９４６０億元逆回購到期。

（ｒｙ）

