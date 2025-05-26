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AH股新聞

26/05/2025 11:40

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒３％，醫藥股集體調整

　　《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市今日低開低走，滬綜指上午收跌０﹒３％，報
３３３８﹒４２點，深成指也跌０﹒７１％，創業板指更挫１﹒２８％。醫藥醫療股集體調整，
新冠藥及創新藥板塊均跌超２％，海辰藥業（深：３００５８４）跌１２﹒５％。汽車產業鏈亦
走軟，比亞迪（深：００２５９４）跌超５％，公司股價上周五（２３日）創出新高，今日明顯
回吐。
　
　　此外，可控核聚變概念逆勢大漲，板塊指數上午升近３﹒５％，哈焊華通
（深：３０１１３７）、大西洋（滬：６００５５８）等多股升停。遊戲股亦升幅居前，游族網
路（深：００２１７４）漲停封板，冰川網絡（深：３００５３３）升超９％，國家新聞出版署
５月合計發放１４４個遊戲版號，包括國產遊戲１３０款、進口遊戲１４款，數量創近兩年高。
　
　　雖然美國總統特朗普威脅蘋果要就國外製造手機加徵關稅，傳聞蘋果已經開始調整經營政策
，將一年兩次發布新ｉＰｈｏｎｅ，增加產品曝光度，吸引消費者注意力。滬深蘋果概念股升多
跌少，勝宏科技（深：３００４７６）升４﹒９％，捷邦科技（深：３０１３２６）升４﹒３％
。（ｒｙ）

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