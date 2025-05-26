《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒０５％，兩市成交僅１萬億元

《經濟通通訊社２６日專訊》近日市場乏焦點，投資者觀望情緒濃，成交大減。滬綜指今日

收跌０﹒０５％，連跌三日，收報３３４６﹒８４點，深成指軟０﹒４１％，創業板指也跌

０﹒８％。滬深兩市全天成交僅１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１４５７億元或

１２﹒６％。



銀河證券策略首席分析師楊超表示，市場行情輪動較快，缺乏持續上漲的主線機會。同時，

市場成交額尚未出現明顯放量，投資者情緒相對謹慎。他並指，短期內市場或仍維持震盪格局，

但在國內一系列政策支持下，穩增長、促發展的政策信號不斷強化，市場行情亦有支撐。



高盛指出，中國股市將受惠人民幣升值，人民幣兌美元每升值１％，將能推動中國股市升

３％。人民幣前景支持對中國股票超配立場，在一個強勢貨幣下，非必需消費品、房地產和券商

股通常會表現出色。高盛早前已上調人民幣匯價預測，美元兌人民幣１２個月預測，由７﹒３５

調至７算。



從板塊來看，核電股爆發，中核科技（深：０００７７７）等多股漲停。美國總統特朗普簽

署４項行政命令推動美國核能產業改革，包括擴大美國核能規模、核能產業鏈、縮短核電項目審

批周期等。有券商指出，特朗普新政將進一步強化全球核電發展敘事藍圖，帶動產業資本開支強

度提升。



ＩＰ經濟概念逆市走強，板塊收升２﹒４％。內地潮玩品牌５２ＴＯＹＳ已經向港交所递交

招股?，花旗、華泰國際為聯席保薦人。這是繼名創優品 （０９８９６）、泡泡瑪特

（０９９９２）後，又一家惹人注目的赴港上市潮玩企業。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８６０﹒１１ －０﹒５７

上證指數 ３３４６﹒８４ －０﹒０５ ４００５﹒２７

深證成指 １００９１﹒１６ －０﹒４１ ６０９４﹒３４

創業板指 ２００５﹒２６ －０﹒８０

科創５０ ９８２﹒２６ ＋０﹒１７

Ｂ股指數 ２５９﹒５５ －０﹒９４ １﹒４２

深證Ｂ指 １１９０﹒８１ －０﹒４８ ０﹒４５

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