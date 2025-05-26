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AH股新聞

26/05/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒０５％，兩市成交僅１萬億元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》近日市場乏焦點，投資者觀望情緒濃，成交大減。滬綜指今日
收跌０﹒０５％，連跌三日，收報３３４６﹒８４點，深成指軟０﹒４１％，創業板指也跌
０﹒８％。滬深兩市全天成交僅１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１４５７億元或
１２﹒６％。
　
　　銀河證券策略首席分析師楊超表示，市場行情輪動較快，缺乏持續上漲的主線機會。同時，
市場成交額尚未出現明顯放量，投資者情緒相對謹慎。他並指，短期內市場或仍維持震盪格局，
但在國內一系列政策支持下，穩增長、促發展的政策信號不斷強化，市場行情亦有支撐。
　
　　高盛指出，中國股市將受惠人民幣升值，人民幣兌美元每升值１％，將能推動中國股市升
３％。人民幣前景支持對中國股票超配立場，在一個強勢貨幣下，非必需消費品、房地產和券商
股通常會表現出色。高盛早前已上調人民幣匯價預測，美元兌人民幣１２個月預測，由７﹒３５
調至７算。
　
　　從板塊來看，核電股爆發，中核科技（深：０００７７７）等多股漲停。美國總統特朗普簽
署４項行政命令推動美國核能產業改革，包括擴大美國核能規模、核能產業鏈、縮短核電項目審
批周期等。有券商指出，特朗普新政將進一步強化全球核電發展敘事藍圖，帶動產業資本開支強
度提升。
　
　　ＩＰ經濟概念逆市走強，板塊收升２﹒４％。內地潮玩品牌５２ＴＯＹＳ已經向港交所递交
招股?，花旗、華泰國際為聯席保薦人。這是繼名創優品　（０９８９６）、泡泡瑪特　
（０９９９２）後，又一家惹人注目的赴港上市潮玩企業。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８６０﹒１１　　－０﹒５７　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３４６﹒８４　　－０﹒０５　　　　４００５﹒２７　　
　　深證成指　　１００９１﹒１６　－０﹒４１　　　　６０９４﹒３４　　
　　創業板指　　２００５﹒２６　　－０﹒８０　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９８２﹒２６　　＋０﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５９﹒５５　　－０﹒９４　　　　　１﹒４２　　　　
　　深證Ｂ指　　１１９０﹒８１　　－０﹒４８　　　　　０﹒４５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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