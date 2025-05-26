《Ａ股焦點》滬深蘋概股升多跌少，傳蘋果將改為一年發布兩次新機

《經濟通通訊社２６日專訊》內媒引述消息報道，蘋果從今年開始將保持一年發布兩次

ｉＰｈｏｎｅ的策略，彌補上半年新機空窗期。根據ＩＤＣ數據，２０２５年第一季度蘋果在中

國的市場份額縮減至１３﹒７％，已連續下滑７個季度。在此背景下，蘋果通過增加新品發布頻

率，能夠更好地吸引消費者注意力，保持市場關注度。



天風證券知名分析師郭明錤預測，今年下半年蘋果發布ｉＰｈｏｎｅ １７、ｉＰｈｏｎｅ

１７ Ａｉｒ、ｉＰｈｏｎｅ １７ Ｐｒｏ和ｉＰｈｏｎｅ １７ Ｐｒｏ Ｍａｘ四款機

型；２０２６年上半年發布ｉＰｈｏｎｅ １７ｅ；２０２６年下半年將發布ｉＰｈｏｎｅ

１８ Ｐｒｏ Ｍａｘ、ｉＰｈｏｎｅ １８ Ｐｒｏ和ｉＰｈｏｎｅ １８ Ａｉｒ，此外還

有蘋果首款折疊屏ｉＰｈｏｎｅ；２０２７年將發布ｉＰｈｏｎｅ １８和ｉＰｈｏｎｅ

１８ｅ機型。此後，ｉＰｈｏｎｅ標準版將常年維持在上半年發布。



此外，美國總統特朗普發文表示，已通知蘋果行政總裁庫克，在美國出售的ｉＰｈｏｎｅ若

不是美國製造，蘋果必須向美國支付至少２５％關稅。



滬深蘋概股目前升多跌少，勝宏科技（深：３００４７６）漲近７％，捷邦科技

（深：３０１３２６）彈４％，值得買（深：３００７８５）、冠石科技（滬：６０５５８８）

及天准科技（滬：６８８００３）升３﹒７％，惠倫晶體（深：３００４６０）升３﹒６％，福

萊新材（滬：６０５４８８）升２﹒７％；至於立訊精密（深：００２４７５）則跌０﹒５％，

藍思科技（深：３００４３３）跌０﹒７％。（ｒｙ）

