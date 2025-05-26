《中國要聞》駐澳大使：澳方擬收回中企爾文港經營權，道義上欠妥

《經濟通通訊社２６日專訊》中國駐澳洲大使肖千表示，若澳洲政府收回中國嵐橋集團在達

爾文港經營權，道義上欠妥。中澳是全面戰略夥伴關係，雙方應相互信任，互利合作符合雙方共

同利益。希望澳聯邦政府和北領地政府能為中國企業在澳生存發展營造一個公平、透明、可預期

的營商環境。



阿爾巴尼斯政府在大選期間承諾將收回中國嵐橋集團在達爾文港經營權。肖千近日在北領地

首府達爾文接受澳洲廣播公司、新華社、鳳凰衛視採訪時對此回應稱，中方一直通過外交渠道同

澳聯邦政府和北領地政府保持溝通，並強調十年前中國嵐橋集團與北領地政府簽署的達爾港租約

，是通過公開競標程序獲得，完全符合澳法律規定和市場規則。



＊肖千：嵐橋集團助達爾文港扭虧為盈，應獲鼓勵而非懲罰＊



肖千指，十年來，嵐橋集團在維護和建設達爾文港基礎設施、優化運營管理、拓展客戶資源

等方面進行了大量投資，給港口帶來顯著變化，幫助港口經營狀況扭虧為盈，為當地經濟社會發

展作出積極貢獻。這樣的企業和項目應得到鼓勵而不是懲罰。在港口虧損時把它租出去，在港口

盈利時將其收回，這在道義上是欠妥的。



肖千並指，有關租約屬於商業合同，希望澳方能客觀看待達爾文港項目，認真履行對合同的

嚴肅承諾，尊重企業從發展需要出發作出的自主決策。



嵐橋集團於２０１５年以５﹒０６億澳元租用達爾文港９９年。由於達爾文港設有美軍基地

，時任美國總統奧巴馬強烈不滿。澳洲總理阿爾巴尼斯今年競逐連任時承諾買回達爾文港營運權

，令這項戰略資產重回澳洲手中。（ｓｌ）

