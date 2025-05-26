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AH股新聞

26/05/2025 09:56

【內房困局】王健林再賣４８家萬達廣場，太盟、騰訊等接盤

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《每日經濟新聞》報道，王健林近日再賣４８家萬達廣場，
太盟投資集團、騰訊等「熟人團」接盤。國家市場監管總局５月２１日發布的最新信息顯示，該
筆交易已被無條件批准。
　
　　報道引述國家市場監管總局近日披露的信息指，太盟（珠海）管理諮詢合夥企業（有限合夥
）（下稱「太盟珠海」）、高和豐德（北京）企業管理服務有限公司（下稱「高和豐德」）、騰
訊控股有限公司（下稱「騰訊控股」）、北京市潘達商業管理有限公司（下稱「京東潘達」）、
陽光人壽保險股份有限公司（下稱「陽光人壽」）直接或通過其各自關聯方共同設立合營企業，
並通過合營企業收購大連萬達商業管理集團股份有限公司（下稱「大連萬達」）直接或間接持有
的４８家目標公司的１００％股權。報道指，這些企業幾乎都曾與萬達有過合作。
　
　　根據列表，該４８家目標公司分別涉及北京、廣州、成都、杭州、南京、武漢等多個一二線
城市、以及榆林、樂山、泉州、上饒等三四線城市，共計３９個城市的４８座萬達廣場。投資人
將直接或通過其各自關聯方共同設立並１００％控制合營企業，主要業務為商業廣場投資、自有
房屋租賃經營業務，並通過萬達集團從事業務，包括投資集團、文旅集團、商管集團。
　
　　至於此次交易涉及的金額，相關文件並未披露，但有市場消息稱將達５００億元人民幣。
（ｓｌ）

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