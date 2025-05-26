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AH股新聞

26/05/2025 10:47

《神州金融》捷信消金更名「京東消金」：業務和服務不受任何影響

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據國家金融監督管理總局天津監管局發布的《天津金融監管局
關於捷信消費金融有限公司變更名稱的批覆》，同意將公司中文名稱變更為「天津京東消費金融
有限公司」。京東消金表示，公司名稱變更不影響已簽署的合同、協議的效力，公司業務和客戶
服務不受任何影響。
　
　　捷信消費金融２０１０年於天津註冊成立，是內地首批四家消費金融試點公司之一，亦是內
地首家外商獨資消費金融公司，股東為捷信集團，背後是中東歐地區最大國際投資集團ＰＰＦ集
團。不過，捷信消金近年業績不佳，２０２２年度及２０２３年度的稅後淨利潤分別為０﹒３４
億元（人民幣．下同）、－３１﹒９９億元。
　
　　今年１月，金監總局發布公告，同意捷信消金註冊資本由７０億元（人民幣．下同）變更為
５０億元，並同意捷信消金調整股權結構－－由京東集團全資子公司廣州晶東貿易有限公司持有
捷信消金５０％股權、網銀在線（北京）商務服務有限公司持有１５％股權，即京東合計持有捷
信消金６５％股權；另中國對外經濟貿易信託有限公司持有１２％股權，天津經濟技術開發區國
有資產經營有限公司持有１１％股權，天津銀行持有１０％股權，而捷信集團在捷信消金的持股
比例降至２％。
　
　　京東自此正式拿下一張全國性消費金融公司牌照，成為２０２４年４月施行《消費金融公司
管理辦法》後，平台公司以股權重組獲取消費金融牌照的首例。（ｓｌ）　

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