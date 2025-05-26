《經濟通通訊社２６日專訊》上海樂高樂園度假區今日上午舉行交接儀式，項目團隊向運營

團隊移交一把由樂高積木拼砌的鑰匙，標誌著中國首座樂高樂園正式進入開園前的最後衝刺階段

。５月３１日（周六）至６月１９日，上海樂高樂園度假區將進行內部壓力測試，６月２０日至

７月４日開啟試運營，７月５日正式開園。



上海樂高樂園度假區由全球家庭娛樂巨頭默林娛樂集團運營，地點位於上海市金山區楓涇鎮

，佔地３１﹒８萬平方米，由樂高樂園主題樂園以及１座配套主題度假酒店構成。園內共有八大

主題片區－－積木街道、奇趣積木城、樂高城市、樂高好朋友、樂高悟空小俠、樂高幻影忍者、

樂高城堡、樂高樂園創想世界，將提供超過７５項互動遊樂設施、表演和娛樂景點，以及由超

８５００萬塊樂高積木拼搭的數千個樂高模型。主題度假酒店擁有２５０間五大主題的樂高主題

特色房間。



票價方面，兒童票２５５元人民幣起，成人票３１９元人民幣起。上海市金山區政府預計，

樂高樂園開園後（２０２５年）客流總量預測為２４０萬人次╱年。其中，工作日客流量為

０﹒８萬人次╱日，周末、節假日客流量為２萬人次╱日。（ｓｌ）

