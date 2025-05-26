  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

26/05/2025 11:58

《中國要聞》幸福航空再停航五個月，傳欠債５０億正尋求戰略投資

　　《經濟通通訊社２６日專訊》陷入財困的幸福航空自五一假期前夕（４月２８日）停航至今
已近一個月，據《新浪財經》報道，幸福航空方面表示，目前還沒有接到航線恢復通知；內部員
工則透露，公司已經明確再一次延長停航到１０月２５日。
　
　　報道又引述消息指，幸福航空大股東西安國資方面曾在內部透露，正在為幸福航空尋找戰略
投資，談妥後將復航，時間最快為３個月，最慢要到今年年底。有幸福航空內部人士透露，中航
工業的債權佔其中的大部分，有將近３０億元（人民幣．下同），但中航工業並無催還；除此之
外，幸福航空欠其他債權人大約２０億元，「如果有戰投進來投３０億左右，其實就可以盤活公
司」。
　
＊幸福航空目標三個月解決問題＊
　
　　此外，幸福航空管理層與控股股東西安航空航天投資股份有限公司高管，曾在５月中旬就幸
福航空最新情況及下一步計劃與員工溝通交流。幸福航空管理層表示，目前政府層面已經成立了
專門的工作組，負責解決幸福航空戰略投資者的引進問題，工作組定下３個月內解決問題的目標
，如果引進戰投順利，戰投資金將首先用於解決員工欠薪問題，其次用於復航。
　
　　停航期間，幸福航空安排少量員工到公司值班，薪酬按照每月６０００元預發，其餘員工居
家辦公，按照西安最低工資標準每月２１６０元預發，發放時間為次月１０日，若原工資標準低
於預發工資，按原工資標準發放。
　
　　值得一提的是，此前多部委頒發的《關於規範飛行人員流動管理，保證民航飛行隊伍穩定的
意見》規定，擬招用單位與飛行員原所在單位應協商一致方可辦理辭職手續；若飛行員辭職，需
要賠償航空公司７０萬到２１０萬元的培訓費用。（ｓｌ）
　

【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票

返回AH股新聞

下一篇新聞︰26/05/2025 11:40  《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒３％，醫藥股集體調整

其他AH股新聞
More

26/05/2025 11:37  《Ａ股焦點》中行交行郵儲行定向發Ａ股獲證監批准，股價微幅升跌

26/05/2025 11:34  《Ａ股焦點》汽車股跌幅靠前，官媒斥「內捲式」競爭導致多輸結局

26/05/2025 11:34  《市場展望》瀚亞投資：不確定市況下，下半年宜聚焦亞洲投資機會

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普：特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月...

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

沒有綠線也沒有紅線，以色列的終極瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處