《中國要聞》幸福航空再停航五個月，傳欠債５０億正尋求戰略投資

《經濟通通訊社２６日專訊》陷入財困的幸福航空自五一假期前夕（４月２８日）停航至今

已近一個月，據《新浪財經》報道，幸福航空方面表示，目前還沒有接到航線恢復通知；內部員

工則透露，公司已經明確再一次延長停航到１０月２５日。



報道又引述消息指，幸福航空大股東西安國資方面曾在內部透露，正在為幸福航空尋找戰略

投資，談妥後將復航，時間最快為３個月，最慢要到今年年底。有幸福航空內部人士透露，中航

工業的債權佔其中的大部分，有將近３０億元（人民幣．下同），但中航工業並無催還；除此之

外，幸福航空欠其他債權人大約２０億元，「如果有戰投進來投３０億左右，其實就可以盤活公

司」。



＊幸福航空目標三個月解決問題＊



此外，幸福航空管理層與控股股東西安航空航天投資股份有限公司高管，曾在５月中旬就幸

福航空最新情況及下一步計劃與員工溝通交流。幸福航空管理層表示，目前政府層面已經成立了

專門的工作組，負責解決幸福航空戰略投資者的引進問題，工作組定下３個月內解決問題的目標

，如果引進戰投順利，戰投資金將首先用於解決員工欠薪問題，其次用於復航。



停航期間，幸福航空安排少量員工到公司值班，薪酬按照每月６０００元預發，其餘員工居

家辦公，按照西安最低工資標準每月２１６０元預發，發放時間為次月１０日，若原工資標準低

於預發工資，按原工資標準發放。



值得一提的是，此前多部委頒發的《關於規範飛行人員流動管理，保證民航飛行隊伍穩定的

意見》規定，擬招用單位與飛行員原所在單位應協商一致方可辦理辭職手續；若飛行員辭職，需

要賠償航空公司７０萬到２１０萬元的培訓費用。（ｓｌ）



