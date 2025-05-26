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AH股新聞

26/05/2025 13:45

【聚焦人幣】東方金誠：美元貶值推動人幣升值，宏觀政策亦有支撐

　　《經濟通通訊社２６日專訊》今日人民幣對美元中間價調升８６個基點，報７﹒１８３３，
創４月２日以來近兩個月新高，升幅更創１月２１日以來四多月最大；離岸和在岸人民幣匯率亦
雙雙走高，一度升破７﹒１７，創半年新高。東方金誠首席宏觀分析師王青分析，近期人民幣匯
率走強主要有兩個因素牽動：
　
　　一是美元貶值推動人民幣對美元的被動升值，市場對美國政府財政赤字和債務增加的悲觀預
期加劇，導致近期美元指數再度大幅走低，正在推動包括人民幣在內的非美貨幣普遍升值；
　
　　二是近期國內加緊實施更加積極有為的宏觀政策，增強了國內宏觀經濟抵御外部波動的韌性
，對人民幣匯率形成內在支撐。
　
　　王青判斷，未來人民幣更可能出現和美元走勢相反的雙向波動過程，但波動幅度比較小，相
對其他主要貨幣來說，人民幣走勢將更為穩定。
　
＊高盛：人民幣兌美元每升值１％，中國股市可上漲３％＊
　
　　高盛最新報告指出，中國股市將受惠人民幣升值，人民幣兌美元每升值１％，將能推動中國
股市升３％。人民幣前景支持對中國股票超配立場，在一個強勢貨幣下，非必需消費品、房地產
和券商股通常會表現出色。高盛早前已上調人民幣匯價預測，美元兌人民幣１２個月預測，由
７﹒３５調至７算。（ｓｌ）

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