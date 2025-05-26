【聚焦數據】廣州首４月出口大增２９﹒６％，進口增０﹒１％

《經濟通通訊社２６日專訊》廣州海關數據顯示，今年１－４月，廣州市外貿進出口總值

４００２億元（人民幣．下同），同比增長１７﹒６％，增速大勝全國水平的２﹒４％，亦較廣

東省水平高出１２﹒７個百分點。其中，出口累計２６１５﹒６億元，增長２９﹒６％，增速大

勝全國水平的７﹒５％；進口累計１３８６﹒４億元，增長０﹒１％，亦優於全國水平的下降

４﹒２％。



出口方面，１－４月，廣州市機電產品和高技術產品出口值分別為１１１９﹒３億元、

２８４﹒９億元，分別增長１６﹒５％和１６﹒３％。進口方面，廣州市進口高技術產品

３３９﹒１億元，增長２１﹒１％。



＊首４月「新三樣」出口增２４﹒５％，跨境電商出口增５０％＊



１－４月，廣州自主品牌產品出口佔比達到１７﹒１％，比一季度提升了１個百分點。電動

汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池等「新三樣」出口規模不斷壯大，前４個月出口總值達到６３

億元，同比增長２４﹒５％。１－４月，全市跨境電商出口達６５０億元，同比增長超５０％，

市場採購貿易出口增速也超過５０％。



１－４月，廣州對歐盟、英國、韓國進出口均實現兩位數增長；對共建「一帶一路」國家進

出口１８７５﹒９億元，同比增長２８﹒５％，佔廣州市進出口總值的比重提升至４６﹒９％；

對東盟進出口７０１﹒６億元，同比增長４３﹒６％。（ｓｌ）







