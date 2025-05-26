《中國要聞》中國傳正起草未來十年科技自主規劃，重點扶持半導體

《經濟通通訊社２６日專訊》據《彭博》引述知情人士指出，在「中國製造２０２５」即將

收官之際，中國政府正在起草一份未來十年科技自主的總體規劃。此舉表明，在美國推動製造業

回流及中國經濟自身面臨再平衡的背景下，北京謀求繼續加強先進製造實力的願景。



知情人士透露，起草中的接續計劃會優先包括半導體製造在內的關鍵技術及裝備，而為避免

招致西方國家批評，相關計劃可能不再以「中國製造２０２５」這樣的形式命名。總體而言，中

國的目標是在中長期保持製造業在國內生產毛額中所佔的比重基本穩定。製造業目前佔中國經濟

總量的約四分之一。



與此同時，中國還在制定將於明年３月兩會期間正式公布的２０２６年起下一個五年計劃，

即「十五五」規劃。知情人士稱，官員們仍在討論是否將提高消費在國內生產總值中佔比的數字

目標納入「十五五」規劃。由於目前沒有特別好的拉動消費的抓手，有關部門目前傾向於不為此

設置量化目標。



報道認為，上述舉措表明，儘管美國等國指責中國的產業政策已助長產能過剩、扭曲全球市

場並加劇貿易失衡，中國仍堅定推進其製造業強國的戰略目標。一些西方國家長期以來一直敦促

中國向消費驅動型經濟轉型，而中國政府正在進行的討論表明這樣的轉型並非易事。



報道提到，國家發改委沒有回覆置評請求。



國家主席習近平上周考察河南洛陽軸承集團時曾表示，「中國堅持發展實業，從過去洋火、

洋皂、洋鐵等靠買進來，到現在成為工業門類最齊全的世界製造業第一大國，這條路走對了。中

國要繼續把製造業搞好，堅持自立自強，掌握關鍵核心技術，推進產學研一體化，培養大批高素

質人才，這樣中國式現代化才能夠真正實現」。（ｓｌ）

