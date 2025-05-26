《中國要聞》中辦國辦：國企要建全風險預警機制，防範國內外風險

《經濟通通訊社２６日專訊》中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關於完善中國特色現代

企業制度的意見》（下稱《意見》），其中提出，提出要強化風險管理。國有企業集團公司要建

立健全多層次風險預警和防範處置機制，防範國內外投資經營風險。鼓勵民營企業建立內部風險

防控和風險預警機制，將風險防控各項要求嵌入經營管理各環節。



＊構建產業資本和金融資本「防火牆」，嚴控流動性風險＊



同時，要健全國有資產監管體制，以管資本為主完善國資監管，實現國有資產保值增值。完

善金融監管，構建產業資本和金融資本「防火牆」，強化資本充足性管理和公司治理監管，嚴控

流動性風險，推行金融控股公司整體並表管理，強化對股東行為的規範和約束。嚴防嚴管企業財

務造假。



＊嚴格規範國企各級負責人薪酬、補貼等＊



此外，《意見》提出，要完善企業收入分配制度。推動企業健全工資合理增長機制，建立科

學的企業高級管理人員薪酬和績效考核制度，合理確定企業高級管理人員薪酬水平。深化國有企

業工資分配制度改革，在符合條件的國有企業推行工資總額預算周期制管理。鞏固國有企業負責

人薪酬制度改革成果，合理確定並嚴格規範國有企業各級負責人薪酬、津貼補貼等。推動上市公

司開展中長期激勵，制定穩定、長期的現金分紅政策。



《意見》還要求完善開放型的企業人才制度，健全企業與高校、科研院所科研人員雙向流動

機制。完善企業技術轉化管理制度，支持行業領軍企業為中小微企業提供概念驗證、小試中試、

檢測認證等技術服務。加快國有企業轉制科研院所改革，按規定開展職務科技成果賦權改革試點

。鼓勵各類金融機構發揮特色優勢，開發適合科技型企業輕資產特點的金融產品。（ｓｌ）





