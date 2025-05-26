《中國要聞》中辦、國辦：企業資源應集中主業，防止盲目多元擴張

《經濟通通訊社２６日專訊》中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關於完善中國特色現代

企業制度的意見》（下稱《意見》），其中提出，要強化戰略管理，引導企業科學制定融入新發

展格局的發展戰略和規劃，增強資源配置能力。強化戰略規劃與年度計劃、投資計劃、財務預算

、任期業績考核、年度業績考核等的聯動。引導企業基於戰略導向釐清主責主業，推動技術、人

才、資金等各類要素向主業集中，防止盲目多元化擴張、無序擴張。



＊支持上市公司引入持股５％以上機構投資者為積極股東＊



此外，要健全企業產權結構。尊重企業獨立法人財產權，形成歸屬清晰、結構合理、流轉順

暢的企業產權制度。國有企業要根據功能定位逐步調整優化股權結構，形成股權結構多元、股東

行為規範、內部約束有效、運行高效靈活的經營機制。鼓勵民營企業構建簡明、清晰、可穿透的

股權結構。



《意見》並提出，要發揮資本市場對完善公司治理的推動作用。強化控股股東對公司的誠信

義務，支持上市公司引入持股比例５％以上的機構投資者作為積極股東。嚴格落實上市公司獨立

董事制度，設置獨立董事佔多數的審計委員會和獨立董事專門會議機制。完善上市公司治理領域

信息披露制度，促進提升決策管理的科學性。（ｓｌ）





