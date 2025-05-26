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AH股新聞

26/05/2025 08:04

紫金礦業合營剛果銅礦礦震停井下作業，料影響該礦產量

　　《經濟通通訊社２６日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，旗下位
於剛果的卡莫阿－卡庫拉銅礦的卡庫拉礦段接連發生多次礦震，在該礦東區發生多處冒頂片幫，
震因不明，合營公司卡莫阿銅業決定暫停該區域井下作業，相關人員和部分設備已從井下工作面
撤離，截至上周五（２３日）未發生傷亡情況。預計將會對卡莫阿－卡庫拉銅礦年度計劃產量產
生不利影響，具體影響程度需評估。
　
　　冒頂片幫是指礦井壓力持續增大，岩石變形超過極限，所導致變形、破壞甚至脫落的現象。
　
　　該集團指，去年度卡莫阿－卡庫拉銅礦對該集團歸母淨利潤的貢獻１７﹒２億元人民幣，約
佔去年度歸母淨利潤５﹒３７％。
　
　　該集團指，受礦震影響，該銅礦一期和二期選廠將暫時以較低產能運行，處理來自地表礦堆
礦石，截至４月３０日，地表堆存約３８０萬噸礦石，平均銅品位約３﹒２％。至於三期選廠以
及卡莫阿礦段內地下礦山開採活動未受影響。該銅礦去年礦產銅４３﹒７萬噸，今年計劃礦產銅
５２萬至５８萬噸。
　
　　該集團指，已組織內部專家團隊趕赴現場，會同卡莫阿銅業管理層和技術團隊，必要時聘請
外部第三方專家團隊，重點將圍繞前期採礦方法、充填方案、水文治理措施和全生命周期排產等
進行重新論證和評估，調查礦震原因，並研究制定整改提升方案。（ｗｈ）

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