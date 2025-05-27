《駐京專電》北京城市副中心交通樞紐等一批重點工程投用在即

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》北京城市副中心管委會副主任陳曉峰表示

，「十四五」期間，北京城市副中心年均保持千億元投資強度，一批重點工程投用在即。



構建綜合交通體系方面，北京城市副中心站綜合交通樞紐、北京軌道交通６號線二期南延段

計劃今年底具備通車條件，運河東大街東延等道路工程將於今年內基本完工。



優化公共服務配套方面，路縣故城遺址保護展示工程將於今年內開放。中國人民大學通州校

區將於今年９月迎來２８個教學單位和２０２５級碩士研究生新生，清華大學通州金融發展與人

才培養基地項目主體結構已封頂。北京胸科醫院危房改建項目、北京市疾病預防控制中心遷建項

目將於今年內完工。



完善市政基礎設施方面，潮白河綜合治理與生態修復工程加快推進，河北廊坊「北三縣」供

水工程北京通州段將於今年內開工。北京城市副中心站綜合交通樞紐中深層地熱項目將於今年內

開工，低碳能源與智慧生活正逐步走進現實。



北京城市副中心管委會副主任胡九龍表示，展望「十五五」，將新建北京藝術博物館，加速

推進華夏銀行總部、同仁堂集團總部、北京城市副中心站第二批北京市屬國企搬遷等產業工程。

