《駐京專電》商務部：落實外商投資企業利潤再投資遞延納稅政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激

在國務院政策例行吹風會上表示，《深化國家級經濟技術開發區改革創新以高水平開放引領高質

量發展工作方案》共提出了四個方面１６項政策舉措，把國家級經開區工作放到中國式現代化這

個大局中去定位、去謀劃，力爭為轉變發展方式、優化經濟結構、擴大高水平對外開放作出新的

示範。



《工作方案》中支持具體產業的舉措有：鼓勵生物醫藥、高端制造等領域外商投資，支持數

字服務出口，建設內外貿融合發展產業集群、國際樞紐物流中心等；為經開區賦權賦能的舉措有

：加大先行先試授權、支持經開區與自貿試驗區協同發展、加強招商隊伍建設、優先安排品牌活

動等；涉及財稅的舉措有：指導落實外商投資企業利潤再投資遞延納稅政策。這是近期重點支持

外商企業再投資的一項工作，廣大外資企業對此高度關注。



凌激表示，國家級經開區是外貿外資的「第一梯隊」。國家級經開區先行並深度參與國際分

工，有效利用國內國際兩個市場、兩種資源，國際合作和競爭新優勢不斷增強。目前，在全部的

２３２個國家級經開區中，共有外資企業超過６萬家，有進出口實績的外貿企業９﹒９萬家；

２０２４年全年實際使用外資２７２億美元，進出口１０﹒７萬億元人民幣，分別占全國的

２３﹒４％和２４﹒５％。

