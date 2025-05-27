《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２７日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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紫金礦業 （６０１８９９） ７６２﹒９３

寒武紀 （６８８２５６） ７３１﹒９９

貴州茅台 （６００５１９） ７２５﹒７５

恒瑞醫藥 （６００２７６） ６１１﹒２５

賽力斯 （６０１１２７） ５４１﹒３４

招商銀行 （６０００３６） ５１２﹒５７

中國平安 （６０１３１８） ３８５﹒７０

長江電力 （６００９００） ３６８﹒６１

兆易創新 （６０３９８６） ３６２﹒４０

工商銀行 （６０１３９８） ３４３﹒３０

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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比亞迪 （００２５９４）２４６７﹒５３

寧德時代 （３００７５０）１８７１﹒６０

新易盛 （３００５０２） ９１５﹒６０

五糧液 （０００８５８） ６８６﹒９８

美的集團 （０００３３３） ５８６﹒２１

國軒高科 （００２０７４） ５１６﹒３８

立訊精密 （００２４７５） ５１４﹒４０

三花智控 （００２０５０） ４７６﹒１１

東方財富 （３０００５９） ４７６﹒０３

勝宏科技 （３００４７６） ３７３﹒４５

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（以上數字取小數點後兩個位）

