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AH股新聞

27/05/2025 17:39

《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２７日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
紫金礦業　（６０１８９９）　　　７６２﹒９３
寒武紀　　（６８８２５６）　　　７３１﹒９９
貴州茅台　（６００５１９）　　　７２５﹒７５
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　６１１﹒２５
賽力斯　　（６０１１２７）　　　５４１﹒３４
招商銀行　（６０００３６）　　　５１２﹒５７
中國平安　（６０１３１８）　　　３８５﹒７０
長江電力　（６００９００）　　　３６８﹒６１
兆易創新　（６０３９８６）　　　３６２﹒４０
工商銀行　（６０１３９８）　　　３４３﹒３０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）２４６７﹒５３
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）１８７１﹒６０
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）　９１５﹒６０
五糧液　　　　　　　　（０００８５８）　６８６﹒９８
美的集團　　　　　　　（０００３３３）　５８６﹒２１
國軒高科　　　　　　　（００２０７４）　５１６﹒３８
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）　５１４﹒４０
三花智控　　　　　　　（００２０５０）　４７６﹒１１
東方財富　　　　　　　（３０００５９）　４７６﹒０３
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）　３７３﹒４５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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