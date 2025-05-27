《神州頭條》財經報章頭版摘要：財政部回應穆迪維持中國信用評級

《經濟通通訊社２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平致信祝賀復旦大學建校１２０周年

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習近平２６日致信祝賀復旦大學建校１２０周年，他強調，新起點上，希望復旦大學堅持不懈用

新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，深化教育科研改革，推動科技自主創新和人才自主培養

良性互動，推動哲學社會科學知識創新、理論創新、方法創新，不斷提升服務國家重大戰略和區

域經濟社會發展能力。



全面系統部署完善中國特色現代企業制度

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新華社５月２６日受權發布《中共中央辦公廳國務院辦公廳關於完善中國特色現代企業制度的意

見》。意見從堅持和加強黨的領導、完善公司治理結構、提升企業科學管理水平、健全企業激勵

創新制度、建立健全企業社會責任與企業文化體系、優化企業綜合監管和服務體系等方面作出全

面系統部署，重在以制度創新賦能企業發展，進一步釋放微觀主體活力，培育更富活力、更具韌

性、更有競爭力的現代企業，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供有力支撐

。



產業整合成併購重組主旋律

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海光信息擬吸收合併中科曙光，邁普醫學擬收購易介醫療不低於５１％股權，鴻銘股份擬收購深

圳馳速８３％股權……《上市公司重大資產重組管理辦法》５月１６日修改發布後，短短一周多

時間，已有２０多家上市公司披露併購重組公告。市場人士分析，近期一大批具有產業整合邏輯

、符合新質生產力發展方向的上市公司併購重組案例漸次落地，這些重組標的更加優質、產業協

同特征更加明顯。產業整合成為併購重組的主導邏輯，資本市場併購生態正加快重塑。





《上海證券報》



中辦、國辦發布《關於完善中國特色現代企業制度的意見》

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《中共中央辦公廳國務院辦公廳關於完善中國特色現代企業制度的意見》５月２６日對外發布。

意見共８個部分、１９條具體舉措，從堅持和加強黨的領導、完善公司治理結構、提升企業科學

管理水平、健全企業激勵創新制度、建立健全企業社會責任與企業文化體系、優化企業綜合監管

和服務體系等方面作出全面系統部署，重在以制度創新賦能企業發展，進一步釋放微觀主體活力

，培育更富活力、更具韌性、更有競爭力的現代企業。



深化國家級經開區改革創新１６條發布

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商務部會同有關方面制定的《深化國家級經濟技術開發區改革創新以高水平開放引領高質量發展

工作方案》日前發布，以１６條舉措從發展新質生產力、提升開放型經濟水平、深化管理制度改

革等方面進一步推動國家級經開區高質量發展。



進一步深化經貿合作中印尼兩國央行拓展本幣結算範圍

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５月２５日，人行行長潘功勝與印度尼西亞銀行行長佩裏．瓦吉約簽署了《中國人民銀行和印度

尼西亞銀行關於建立促進雙邊交易本幣結算合作框架的諒解備忘錄》。據悉，本次諒解備忘錄是

對雙方前期簽署的《關於建立促進經常帳戶交易和直接投資本幣結算合作框架的諒解備忘錄》的

拓展和升級，將本幣結算和直接兌換可支持的領域從經常帳戶和直接投資擴展到資本和金融帳戶

項下的全部交易，進一步深化雙方貿易和經濟金融合作。





《證券時報》



新時代完善企業制度綱領性文件發布

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中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關於完善中國特色現代企業制度的意見》。《意見》從堅

持和加強黨的領導、完善公司治理結構、提升企業科學管理水平、健全企業激勵創新制度、建立

健全企業社會責任與企業文化體系、優化企業綜合監管和服務體系等方面提出１９條具體舉措，

推動完善中國特色現代企業制度。



財政部回應穆迪維持中國主權信用評級

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近日，財政部有關負責人就穆迪國際信用評級公司維持中國主權信用評級和展望不變有關問題接

受媒體采訪。財政部有關負責人表示，去年四季度以來，中國政府實施一攬子宏觀經濟調控政策

，經濟指標回升向好，市場預期和信心穩定，債務中長期可持續性增強，穆迪作出維持中國主權

信用評級穩定的決定，是對中國經濟向好前景的正面反映。



中央匯金：持續當好維護金融穩定的「壓艙石」

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中央匯金公司近日召開２０２５年黨建與經營工作會議。會議強調，２０２５年是「十四五」規

劃收官之年，要進一步強化工作統籌，既錨定年度目標任務推動落實，確保「十四五」圓滿收官

，又要著眼於重要節點，前瞻謀劃好公司「十五五」發展規劃，探索完善國有金融資本受托管理

模式，加強中央匯金公司履職能力建設，推動控參股機構高質量發展，奮力開創工作新局面。

（ｅｗ）

