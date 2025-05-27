《鍾之日記》美團反彈，港股倒升

《鍾之日記》５月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股隔晚假期休市，港股今早繼續低開，美團（０３６９０）因補貼競爭惹大行下調目標價

、盤中曾削半成，午後卻逆轉反彈，加上多隻茶飲股、藥股炒起，恒指午後止跌回升，全日收報

２３３８１，升９９點或０﹒４％，主板成交近２０３３億元。



＊Ａ股四連挫，成交失萬億＊



滬深股市繼續淡靜，指數走勢持續偏弱，滬綜指四連挫，今日收跌０﹒１８％，報

３３４０﹒６９點，深成指跌０﹒６１％，創業板指收低０﹒６８％。兩市成交失萬億，僅

９９８９億元人民幣，較上個交易日減１％。



盤面上，農藥化肥股午後突然爆發，中農聯合（深：００３０４２）等多股漲停。消費股一

度走強，食品飲料及寵物經濟領漲。下跌方面，有色金屬、半導體、英偉達概念陷入調整；早前

有知情人士表示，中國政府正在起草一份未來十年科技自主的總體規劃，將優先支持包括半導體

製造在內的關鍵技術及裝備，惟消息對芯片股並無提振。



＊大行紛降目標價，美團仍跌轉升＊



美團（０３６９０）首季業績報捷，經調整純利按年增４６％至１０９﹒４９億人民幣，好

過預期，但主席王興在業績會預告，次季核心本地商業收入增幅將大幅放緩，主因京東強勢入局

，難言非理性競爭會持續多久，但王興承諾會「不惜一切代價贏得這場競爭」。市場憂慮美團將

會犧牲利潤率來維持領導地位，業績後被多家大行下調目標價。



摩根士丹利預計，美團利潤率短期將受壓，將目標價下調２０％，由２００元下調至１６０

元，維持「增持」評級。大摩預計公司第二季度外賣業務量將維持按年增長１０﹒５％，營業利

潤料按年下降２４％，原因是投資增加且基數較高。



高盛表示，美團今年首季核心本地商業服務利潤超出預期，但因外賣市場競爭加劇，市場反

應或好壞參半。高盛將美團目標價從２００元下調１４％至１７２元，維持「買入」評級。該行

預計，第二季核心本地商業服務收入雖按年增１１％，但利潤料下降３５％，均遜於早前預期。



摩通認為，基於京東（０９６１８）外賣表現較好；阿里巴巴（０９９８８）外賣亦增加補

貼投資，對美團市場份額的負面影響高於最初預期。儘管如此，摩通預計美團將在競爭周期中保

持市場領導地位；不過，次季新業務料錄２５億元人民幣經營虧損。摩通分別下調美團今、明兩

年經調整每股盈利預測１０％及３％，但重申「增持」評級。



惟瑞銀研究報告指出，美團首季營收按年增長１８％略超該行預期，核心本地商業亦超預期

，主要得益於用戶補貼管控加強與營運效率提升。該行認為未來股價表現將高度取決於管理層對

外賣業務競爭格局、增長前景與單均利潤的指引，以及海外擴張的投資規劃。該行續予美團「買

入」評級，目標價２３２元，為多間大行中數一數二予美團較高溢價目標之一。



美團股價今早應聲下瀉，盤中曾見１２２﹒３元八個月低，公司無懼競爭繼續大派補貼，今

日宣布聯合百大餐飲、零售品牌，於５月２８日至６月１８日開啟６１８大促活動，將向消費者

發放６１８元人民幣神券包。美團午後反彈，全日跌轉升２﹒１％，收報１３２﹒１元。值得留

意的是，其競爭對手京東集團收跌１％。



＊「零公里二手車」惹關注，車企血戰股價跌＊



長城汽車（０２３３３）董事長魏建軍早前提出的「零公里二手車」問題，引起了監管的關

注，內媒及外媒在今日下午均報道，中國商務部與行業協會及比亞迪（０１２１１）、東風汽車

等汽車製造商舉行會議，主要議題是對「零公里二手車」及進一步促進二手車流通消費相關內容

進行研討。



「零公里二手車」指的是從未在路上行駛但已完成註冊的二手車，這些車通常是經銷商為了

減少庫存壓力而將新車註冊為二手車出售。這種做法在中國市場引發了價格競爭與質量擔憂，因

為消費者可能無法享受新車質保，且車輛可能存在電池衰減、部件磨損等隱藏風險。



此外，比亞迪、吉利銀河、上汽通用等車企近日陸續發布降價促銷活動，新一輪價格戰掀開

序幕。據《第一財經》報道，此前曾走訪多家供應商，發現隨著汽車市場打起價格戰，上游企業

利潤空間持續壓縮至１０％，貨款回帳期也長達１２０天。業內人士認為，價格戰可能導致供應

商陷入虧損和汽車質量安全問題。



事實上，車企利潤已在下降，首４月全國規模以上工業企業利潤同比增長１﹒４％，而汽車

製造業卻下降５﹒１％。負面新聞充斥，比亞迪今日續跌，收挫１﹒６％，報４１８﹒２元，全

日最低見４０７元，創５天新低；長城汽車跌０﹒７％，報１１﹒９元，全日最低見１１﹒７２

元，創１０天新低；吉利汽車（００１７５）跌１﹒７％，報１８﹒０６元，全日最低見

１７﹒７元，創１０天新低。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

