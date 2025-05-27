《Ａ股焦點》廣州市內免稅店年內開業，中免微升，白雲機場升２％

《經濟通通訊社２７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，中免市內免稅品（廣州）有限公司

成立，法定代表人為李嘉，註冊資本４５００萬（人民幣．下同），經營範圍包括貨物進出口、

技術進出口、日用百貨銷售、國內貿易代理、免稅商店商品銷售、酒類經營等，註冊地址在廣州

國際金融中心一層。據《廣州日報》引述知情人士透露，廣州市內免稅店將於年內開業，具體時

間暫未確定。



該公司由中國中免（０１８８０）（滬：６０１８８８）全資子公司中國免稅品（集團）有

限責任公司、廣百股份（深：００２１８７）、嶺南控股（深：０００５２４）、白雲機場

（滬：６００００４）共同持股。其中中國中免出資２２９５萬元，持股佔比５１％；廣百股份

、嶺南控股各出資８７７﹒５萬元，各佔１９﹒５％；白雲機場出資４５０萬元，佔比１０％。



四家公司Ａ股股價多數升，其中中國中免微升０﹒０５％；廣百股份升０﹒５９％；白雲機

場升２％；嶺南控股跌１﹒０９％。



２０２４年８月，財政部、商務部、文旅部、海關總署、國家稅務總局聯合下發《關於完善

市內免稅店政策的通知》，在廣州、成都、深圳、天津，武漢、西安、長沙和福州等８個城市各

設立１家市內免稅店，以促進出入境旅客消費和引導消費回流等。（ｊｑ）

